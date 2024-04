Disponibile solo su Prime Video dal 6 maggio, la quarta stagione di ‘Celebrity Hunted’ schiera tra i fuggitivi i rapper Guè e Ernia. Come se la caveranno? L’intervista.

Dal 6 maggio, solo su Prime Video, arrivano i nuovi episodi di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, reality thriller Original italiano che vede quattro coppie di personaggi noti in fuga da un team di cacciatori. In un misto di adrenalina, suspense e momenti comici, i vip gireranno l’Italia per seminare il team alle loro calcagna mettendo in atto le più diverse (e a volte inaspettate…) strategie. A rappresentare la quota musicale della stagione sono i rapper Guè e Ernia.

“Quello che mi ha convinto a partecipare, personalmente, è stato il fatto che ci fosse Cosimo (vero nome di Guè, ndr)”, ci spiega Matteo Professione, in arte Ernia. “È una persona che conosco da tanti anni. E poi il fatto di non fare un programma televisivo che fosse, come dire, canonico per le figure che siamo. Lui ha più esperienza di me sotto questo punto di vista, con talent legati alla musica. Diciamo che mi sembrava un’alternativa divertente”.

“Abbiamo cercato di sfidare le autorità fin dall’inizio – aggiunge Guè – perché abbiamo avuto uno stile di fuga molto non rispettoso, chiamiamolo così. Nel senso che è stato un po’ irriverente se così si può dire. È iniziato con naturalezza, per cui ci siamo detti che non ci avrebbero mai presi ed è andato avanti. Credo sia anche diventato, poi, il nostro punto di forza e l’aspetto divertente, vedendo edizioni precedenti in cui certe coppie hanno preso tutto mega seriamente. E si sono sbattute come pazzi… Noi, invece, ci stavamo bevendo una bollicina mentre ci sotto ci cercavano. Un po’ alla Lupin, dei moderni dei Lupin urbani italiani”.

“Muoversi nell’anonimato non è stata la priorità nella nostra strategia di fuga, né io né Cosimo ci preoccupiamo troppo di questa cosa”, spiega poi Ernia. “Lui è molto più famoso di me e pure più imponente, però lo incontri a prendere il kebab. Lo stesso per me, sia nella vita che in questo gioco: di fatto, non ci siamo preoccupati di nascondersi. E non siamo nemmeno stati sospettosi per tutta la durata del gioco”. “Più che altro – interviene il compagno d’avventura – a un certo punto abbiamo fatto dei passaggi che secondo me sono belli da vedere e siamo rimasti nel nostro ambiente, con un’estetica Underground che è quella che contraddistingue il mondo da cui veniamo”.

“Però non c’è stato tutto questo sospetto perché abbiamo avuto la presunzione di essere imprendibili. E quindi abbiamo detto ‘non succederà mai’, poi alla fine…”, commenta Ernia. Tante anche le situazioni divertenti, tra le quali “un momento bucolico in cui mi è scesa la catena”, svela Guè. “Fino a lì ci eravamo mossi in ambiente urban, che è quello dove sono più a mio agio ed è stato fantastico. Ma ci sono stati momenti divertenti anche a Roma e a Napoli”.

Ad avventura conclusa, quali complimenti e quali rimproveri si rivolgerebbero i due fuggitivi? “Ho poco da rimproverare a Cosimo, anzi proprio niente – risponde Matteo – e mi complimento con lui per il suo intuito che ci ha svincolato da un paio di situazioni delicate senza neanche accorgersene”. “Per me è uguale, replica Guè – mi sono trovato bene e non sono qua per rimproverare nessuno”.

Da ultimo, una nota musicale: “Come colonna sonora della nostra fuga io sceglierei tutte le canzoni di Moroder tipo Fuga di mezzanotte, quelle soundtracks un po’ Anni Ottanta, o i grandi successi gli 883”, ci dicono.

La quarta stagione di Celebrity Hunted

In fuga con Guè e Ernia ci sono l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie Rocío Muñoz Morales, le sorelle modella e star televisiva Belen Rodriguez con la sorella Cecilia e i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.

La quarta stagione è disponibile con i primi tre episodi in esclusiva sulla piattaforma di Amazon dal 6 maggio mentre i successivi saranno rilasciati il 13 maggio.

