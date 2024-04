I vip tornano ad aprire le porte delle loro case nella quarta stagione di ‘MTv Cribs Italia’. Tra i protagonisti Giancarlo Fisichella, Giulia Salemi e Shade. Le anticipazioni.

I volti noti di casa nostra tornano ad aprire le porte delle loro case per la quarta stagione di MTV Cribs Italia. I nuovi episodi vanno in onda da domenica 26 maggio in prima TV assoluta su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e dal 27 maggio il programma sarà disponibile anche su Paramount+.

Un successo, quello di MTV Cribs, che conferma quanto la casa sia specchio della personalità di chi la abita tra ricordi, desideri e ambizioni. Dopo le prime tre stagioni, lo show è pronto a tornare nelle case delle celebrità più chiacchierate d’Italia proprio per far scoprire qualcosa in più della loro vita e della loro quotidianità, non solo dentro le mura di casa.

Tra i primi protagonisti confermati di questa stagione, dal mondo dello sport Giancarlo Fisichella, celebre campione italiano di Formula 1. Dal mondo musicale, poi, la cantante Sabrina Salerno e il rapper Shade mentre dai social arrivano la tiktoker e influencer Elisa Maino e la conduttrice televisiva e modella Giulia Salemi. Infine, dal piccolo schermo, Valeria Marini, iconica showgirl italiana.



Nel corso dei sedici episodi si uniranno a loro altre celebs pronte a raccontarsi attraverso le loro accoglienti dimore.

Come seguire MTV Cribs Italia

MTV Cribs Italia andrà in onda dal 26 maggio su MTV con due nuovi episodi ogni settimana e dal 27 maggio sarà disponibile anche sul servizio di streaming Paramount+. La quarta stagione sarà anche sulle piattaforme social di MTV con anteprime, momenti top, contenuti originali e format video esclusivi che coinvolgeranno in prima persona i protagonisti delle puntate.

Lo show è una produzione Paramount Italia realizzata per MTV in collaborazione con la casa di produzione Stand By Me. Segui MTV Italia online su mtv.it, Per aggiornamenti, segui @MTVItalia sui e commenta con l’hashtag #MTVCribs e #MTVCribsItalia.

