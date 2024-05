Durante la semifinale di ‘Amici 23’ sono stati annunciati i cinque nuovi EP dei cantanti Holden, Mida, Petit, Sarah e Lil Jolie. Tutto quello che c’è da sapere.

Anche l’edizione 2023/2024 di Amici volge al termine, con la finale in diretta su Canale5 sabato 18 maggio. A giocarsi la vittoria sono sei talenti della scuola di Maria De Filippi che si conferma tra i programmi più apprezzati del piccolo schermo, soprattutto da giovani e giovanissimi con dati di ascolto più che entusiastici. A concorrere per il titolo sono Marisol, Dustin, Petit, Mida e Sarah: chi si aggiudicherà il primo posto?

Intanto, ci sono due date da segnarsi in calendario, venerdì 17 e 24 maggio con l’uscita di cinque nuovi EP dei cantanti della scuola, già disponibili in pre-order. Scopriamo tutti i dettagli.

Foto da Ufficio Stampa

Holden: l’ep ‘Joseph’

Esce il 24 maggio il nuovo EP di Holden, ‘Joseph’, che contiene anche l’ultimo singolo Randagi che in dieci giorni ha superato 1,5 milioni di stream audio/video. Il progetto (qui il pre-order; LaTarma Records, distribuito da ADA/Warner Music) uscirà sia in digitale sia in versione fisica autografata. Fra le tracce nell’EP anche i singoli già Disco d’Oro Dimmi che non è un addio (brano con il miglior debutto nella storia del programma) e Nuvola scritto con Angelina Mango. Due gli inediti: Non siamo più noi due feat. Gaia e Ossidiana.

Cover da Ufficio Stampa

In questi mesi il cantautore si è fatto notare per il suo stile tra urban ed elettronica, riuscendo a dare un’impronta del tutto personale alle sue produzioni e riarrangiamenti. Holden è finalista di questa edizione del talent e si conferma come una delle promesse più brillanti del panorama musicale italiano.

La tracklist di ‘Joseph’:

Randagi Non siamo più noi due (feat. Gaia) Ossidiana Solo stanotte Nuvola Dimmi che non è un addio

Lil Jolie: l’EP ‘La vita non uccide’

Da venerdì 17 maggio è disponibile ‘La vita non uccide’ (BMG), nuovo EP della giovane cantautrice Lil Jolie. Nel disco, anche il singolo che ne anticipa la pubblicazione, Kiss Me, nato dalla penna di Madame e concluso dalla stessa Lil Jolie con la produzione di Bias e Narduccey. Ad aprire l’album, che vuole essere un inno al vivere la vita con tutte le sue sfumature, l’omonimo brano da cui prende il titolo l’intero lavoro.

“‘La vita non uccide’ è il mantra di un racconto in cui ogni brano incarna un’emozione diversa”, racconta l’artista. “La tracklist è come l’indice di un libro in cui ogni capitolo racconta la fugacità delle cose e allo stesso tempo il loro essere eterne. Un po’ come le onde del mare che cambiano sempre forma ed impeto, ma che poi tornano sempre sulla spiaggia e nel loro sparire la modellano”.

Cover da Ufficio Stampa

La tracklist da ‘La vita non uccide:

La vita non uccide Kiss me Attimo Follia Non è la fine Per Elisa

Mida: l’EP ‘Il sole dentro’

È già disponibile in pre-order anche il nuovo EP di Mida dal titolo ‘Il sole dentro’ (M.A.S.T./Believe), che contieni i singoli apripista Rossofuoco (Disco di Platino) e Que pasa. In questo progetto il giovane talento ha voluto raccogliere sonorità che spaziano dal pop al rap e si contaminano con suoni latin che rimandano alla provenienza venezuelane dell’artista.

È l’amore in tutte le sue connotazioni a fare da fil rouge ai brani che si susseguono. Da quello romantico a quello più “pericoloso”, da quello più sensuale a quello che fa crescere, che migliora e illumina perché porta ‘Il sole dentro’.

Cover da Ufficio Stampa

La tracklist de ‘Il sole dentro’:

Vita terremoto Il sole dentro Rossofuoco Que pasa Mi odierai Fight Club

Petit: l’EP ‘Petit’

Tra le uscite discografiche di venerdì 17 maggio anche l’omonimo EP di Petit (21co Label per Warner Music), mix perfetto di urban e pop. Grazie a queste atmosfere sonore, Petitunisce le sue origini francesi e quelle napoletane, riconoscibili nel flow proprio della stessa scuola di una delle scene più prolifiche dell’attuale panorama musicale.

Oltre all’ultimo singolo MAMMAMÌ, il disco contiene i brani pubblicati negli ultimi mesi e le tracce inedite BROOKLYN e FERISCIMI. Il primo è stato presentato nella scuola per conquistare il banco di Amici mentre il secondo è prodotto da Dat Boi Dee. L’inedito, dal mood introspettivo, racconta gli sbagli che si commettono all’interno di una relazione e il conseguente senso di colpa che accompagna la fine di una storia d’amore.

Cover da Ufficio Stampa

La tracklist di ‘Petit’:

Tornerai Mammamì Che fai Feriscimi Guagliò Brooklyn

Sarah: l’EP ‘Sarah’

Anche Sarah si prepara a pubblicare l’EP che porta il suo nome, disponibile dal 17 maggio per Warner Music Italy (qui in pre-order). Annunciato proprio durante la semifinale, il disco contiene alcuni dei brani presentati durante Amici, come il recedente singolo Sexy Magica, dalle vibes pop dance che apre la tracklist.

Fra le altre tracce, Touché(a quota 1,9 milioni di stream solo su Spotify), Viole e Violini (oltre 1 milione di stream su Spotify) e Mappamondo(1,1 milioni di stream). L’EP ‘Sarah’ contiene, inoltre, la versione live di Voilà, andata viralissima su TikTok, e l’inedito L’Ultima Volta.

Cover da Ufficio Stampa

La tracklist di ‘Sarah’

Sexy Magica Touché Viole e Violini Mappamondo L’Ultima Volta Voilà (Live)

Immagini da Ufficio Stampa