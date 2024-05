A poche ore dalla finale dell’ESC2024, Angelina Mango ha sorpreso la stampa internazionale esibendosi sulle note di ‘Imagine’ di John Lennon per un messaggio di pace.

Sono ore di prove alla Malmö Arena, le ultime prima che si celebri il gran finale dell’Eurovision Song Contest 2024 che per l’Italia è in diretta in prima serata su Rai1 sabato 11 maggio. Concentrazione, impegno, ripassi per scongiurare ogni dimenticanza, che si tratti delle parole del brano o dei passi della coreografia. E fra una prova e l’altra, gli immancabili incontri con la stampa internazionale.

Foto di Corinne Cumming/EBU

Proprio la sala che accoglie i media è stata il teatro di una inedita esibizione a cui la ‘nostra’ Angelina Mango ha voluto affidare il suo messaggio di pace. La giovane artista che rappresenta l’Italia con La Noia ha intonato Imagine di John Lennon, dopo aver pronunciato alcune parole introduttive. “Ciao a tutti – ha esordito – sono qui perché ci tenevo a poter dire il mio pensiero, a modo mio e con le mie parole”.

“Quando sono arrivata qui ho visto artisti come me che vivono di musica e parlano con la loro musica e che condividono lo stesso sogno. Ieri sera mi sono esibita sul palco di Eurovision con il cuore colmo di amore. Sono andata a letto orgogliosa di me e orgogliosa di tutti noi. Oggi ancora una volta voglio che sia la musica a parlare e questo è il messaggio più forte che io possa condividere”.

Imagine all the people living life in peace

Foto di Corinne Cumming/EBU