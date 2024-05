Sono i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, ovvero I Pasticcieri, a trionfare nell’edizione 2024 di ‘Pechino Express’. Le dichiarazioni dei finalisti.

La finale di Pechino Express edizione 2024 ha confermato le attese, incoronando vincitori I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara. Dopo settimane in cui la coppia ha dimostrato di essere leader collezionando primi posti, la finalissima ha premiato i fratelli lucchesi nella maestosa rocca di Sigiriya, in Sri Lanka. Al secondo posto, la coppia Italia Argentina Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal seguita, in terza posizione, da Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo.

“Stiamo bene, siamo molto contenti. È stata un’esperienza bellissima, anzi quando si riparte?”, raccontano i Carrara con evidente commozione. “Siamo pronti a ripartire. Siamo stati veramente bene perché poi alla fine Pechino Express è il viaggio più bello che uno possa fare nella vita. E vedere la finale assieme a tutti i colleghi, gioire e piangere insieme è stata la cosa più bella. Rimarrà per sempre nei nostri cuori”.

“La vita ti porta a essere necessariamente forte se fai certe scelte – prosegue Damiano – Noi siamo partiti per l’America giovani, eravamo ancora piccolini, e abbiamo aperto la prima pasticceria poco più che ventenni. Ti ritrovi veramente a dover rimboccarti le maniche per fare qualcosa di concreto. Perché hai questo sogno in testa e tante speranze per cui vedi la luce in fondo al tunnel ma non sempre le cose vanno così. Il mondo ti crolla addosso di continuo e tutte le volte che caschi devi avere la forza di rialzarti e guardare avanti”.

Un approccio alla vita e alle cose, oltre Pechino Express. “Devi capire dove hai sbagliato e cercare sempre di andare avanti. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere una famiglia splendida, babbo e mamma sono i miei supereroi – proseguono i vincitori – e senza di loro non saremmo arrivati fin qua. Noi due, poi, abbiamo fatto sempre tutto assieme e di questo viaggio avete visto solo una piccola percentuale. È stata una cosa bellissima”, aggiungono quasi in lacrime.

A proposito degli incontri con le popolazioni locali, Damiano e Massimiliano ricordano con affetto: “Le persone ti aprono le porte e il cuore, ti raccontano di quando erano piccoli, ti mettono i bimbi in braccio… questa è la cosa bella della vita, questa l’essenza della vita. E Pechino Express è questo. Aver vissuto all’estero, negli Stati Uniti, credo ci abbia aiutato a capire le culture e entrare in empatia con le persone e noi abbiamo cucinato in ogni casa in cui siamo andati!”.

Le emozioni di Italia Argentina e delle Amiche

Ma Pechino Express 2024 è stata anche l’edizione dell’amicizia, come dimostrano le altre due coppie finaliste ovvero Italia Argentina e Le Amiche. “Devo dire che io sono stata molto fortunata – spiega Antonella Fiordelisi – perché nel corso della mia vita è stato veramente difficile trovare donne che non invidiose di altre donne. Ma solidali e complici. Quindi, la mia forza è stata proprio Estefania, se devo dire la verità”. “Ci siamo compensate – aggiunge la compagna d’avventura – quando una non riusciva a fare una cosa, l’altra la spronava e viceversa.

“Sono molto felice e, anche se non abbiamo vinto la gara, personalmente ho vinto un’amica. Noi ci conoscevamo già, ma non eravamo amiche strette. Ho scoperto una Antonella super sensibile, un aspetto che tantissima gente non conosce- E questo mi ha fatto molto emozionare ed affezionare a lei”, conclude Estefania Bernal.

“Noi eravamo già amiche, per cui abbiamo consolidato qualcosa di già solido”, interviene Maddalena Corvaglia. “Tutti davano per scontato che questo viaggio ci avrebbe separate, in realtà quando vivi esperienze così estreme e belle non puoi che consolidare un’amicizia”. “Essendo mamme, questo è stato un po’ il nostro viaggio da teenager: per la prima volta pensavamo a noi stesse, alla gara e l’una all’altra”, aggiunge Barbara Petrillo. “Ovviamente ci sono mancati i figli e, durante il viaggio, diventano una sorta di allucinazione perché li rivedi in tutti i bambini che incontri”.

Per chi si fosse perso la messa in onda televisiva, o volesse rivedere le puntate, Pechino Express – show Sky Original prodotto da Banijay Italia – è sempre disponibile on demand.

