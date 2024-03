Tra le coppie in gara nella nuova stagione di ‘Pechino Express’ ci sono Le Amiche, ovvero Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: le abbiamo incontrate.

Vietnam, Laos e Sri Lanka. È questo l’itinerario che aspetta le coppie della nuova edizione di Pechino Express, in prima serata su Sky Uno e in streaming solo su NOW dal 7 marzo. E chissà se Le Amiche riusciranno nell’impresa di arrivare fino all’ultima tappa de La Rotta del Dragone. Incontriamo Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo nello scalo di Milano Linate – location piuttosto adeguata per la presentazione dello show che unisce viaggio, avventura e game. Di certo, la loro amicizia esce rafforzata da quest’esperienza.

“Pechino Express è un’esperienza che si fa prima di tutto con una persona, poi c’è tutto il resto”, ci spiegano. “Ci siamo fatte forza e convinte a vicenda proprio perché il pensiero di partire insieme era talmente entusiasmante che non c’è stato bisogno di convincerci troppo. Nel nostro caso, poi, il fatto di essere amiche da così tanto tempo era una garanzia… durante il viaggio, abbiamo parlato di tutto e la sera facevamo il resoconto della giornata con sincerità. Ci dicevamo ‘Guarda, questo non mi è piaciuto’, ma tutto in amicizia. E ci siamo anche mandate a quel paese! Ma l’amicizia era comunque più forte rispetto all’esperienza che stavamo vivendo”.

“Ci conosciamo molto a fondo e questo ci ha aiutato a non toccare quelle corde che all’altra persona possono dare fastidio”, prosegue Barbara. “Oppure a fare un passo indietro e chiedere scusa se in un momento di stress si è esagerato. Un complimento a Maddalena? La prima cosa che mi viene è che lei è una persona buona e vera. Questo, per me vale, più di qualsiasi altra cosa. E poi ha tanti talenti, tante virtù: è buona, onesta e autentica. Se poi devo farle un rimprovero, ecco, è molto caparbia e questo, chiaramente, ha sia un lato positivo che negativo…”, sorride.

“Non voglio copiare quello che ha già detto – prende, quindi, la parola Maddalena – ma Barbara è davvero una brava persona, molto intelligente e simpaticissima. A volte, però, cerca di compiacere troppo gli altri, il che è una cosa bella però ma rischia di far concentra sulla percezione che gli altri hanno di lei”. “In effetti, mi preoccupo di più di quanto dovrei, sì”, conferma l’amica che insieme a Corvaglia racconta di aver cantato spesso a Pechino Express per sopperire alla mancanza della musica.

“La nostra colonna sonora sarebbe sicuramente un brano degli Anni Ottanta/Novanta”, ci dicono Le Amiche intonando Amore disperato di Nada. “Abbiamo cantato tanto da Gerardina Trovato a Vasco e i Queen perché, non avendo il telefonino e la musica, a un certo punto ci siamo messe noi a cantare. Mi spiace tanto che abbiamo fatto sanguinare l’orecchio di chi ci stava attorno: abbiamo cantato davvero tutto il tempo! Diciamo che ci siamo prodotte da sole la musica che ci mancava tanto!”.

Chi sono Le Amiche di Pechino Express

Maddalena Corvaglia è nata a Galatina (Lecce) nel 1980, è una conduttrice televisiva, blogger, conduttrice radiofonica e showgirl. Ha raggiunto la notorietà come velina bionda di Striscia la notizia dal 1999 al 2002. Voce per tre anni di R101, in tv ha condotto diversi programmi: da Stranamore a La Domenica del Villaggio, da Scalo 76 a Bravo Grazie, fino a Mandy e Maddy, Maddy va veloce e Una voce per Padre Pio.

È stata sposata con il chitarrista americano Stef Burns, con cui ha una figlia, Jamie Carlyn: il loro matrimonio venne celebrato dallo stesso Vasco Rossi. Grande sportiva – è paracadutista e motociclista – Maddalena è seguitissima sui social, dove condivide queste sue passioni con i fan. Si definisce amante della libertà, della giustizia e della verità.

Barbara Petrillo, 42 anni di Napoli (e napoletana doc), ha una formazione in danza classica e recitazione. Esordisce in tv a 17 anni: ha lavorato in programmi cult come Paperissima, Mai dire, Carabinieri e Quelli che il calcio, oggi lavora in una tv locale campana dove conduce una trasmissione quotidiana di infotainment e sul nazionale il venerdì sera un talk sul calcio. Laureata in Comunicazione, è giornalista pubblicista.

Grande appassionata di musica e di commedia, il suo più grande amore resta il teatro, sia come attrice che come spettatrice. È molto legata ad amici e famiglia, sostiene fermamente che la sua dote migliore sia “fare l’amica”, ma al primo posto nella sua vita ci sono le sue due bambine, Margherita e Ludovica – avute con l’ex calciatore Fabiano Santacroce – che lei definisce “l’opera migliore della mia vita”.

