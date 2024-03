Al via giovedì 7 marzo su Sky, la nuova edizione di ‘Pechino Express’ conferma Costantino Della Gherardesca alla conduzione. Inviato speciale Fru: l’intervista.

Al via da giovedì 7 marzo in prima serata su Sky e in streaming su NOW la nuova edizione di Pechino Express, che questa volta porterà le coppie in gara tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. La Rotta del Dragone si snoda dalle regioni vietnamite più settentrionali dominate da immense risai per poi attraversare la natura incontaminata e le antiche città del Laos. Solo le coppie più caparbie e con una buona dose di fortuna (che non guasta mai) dalla loro arriveranno, quindi, nello Sri Lanka, visitando foreste, templi sacri e città moderne.

A guidare le coppie, confermatissimo, Costantino della Gherardesca che in questo 2024 è affiancato da Fru dei The Jackal nel ruolo di inviato speciale. “Nessuno lo sa, almeno per il momento ma lo saprete fra pochissimo, che Fru è il più grande esperto di bandiere d’Italia”, racconta Costa a proposito del nuovo compagno di viaggio a Pechino Express. E a proposito dell’itinerario, aggiunge: “il Vietnam che vedremo è il meno attraversato dai turisti… sarebbe stato facile andare nei soliti posti!”.

“Invece noi no. Andiamo nel nord, nelle risaie e nei posti più difficili da vivere”, aggiunge. “Abbiamo proprio fatto un itinerario molto poco turistico giustamente, per mettere alla prova le coppie”. E proprio in merito alle coppie, Fru e Costantino svelano: “Ci saranno molte sorprese… sono state tutte molto accanite, volenterose e desiderose di vincere. Ma soprattutto i più inaspettati. Prima di partire, ci si fa un’idea dei concorrenti, forse si parte un po’ prevenuti invece hanno molto sorpreso. Lo vedrete già dal primo episodio”.

“È in continuo cambiamento perché come dice Donatella Versace ‘solo gli stupidi non cambiano’. E se lo dice Donatella…!”, chiosa Costa. Quindi, a proposito del rapporto coi concorrenti, racconta: “Secondo me c’è l’idea che io e Fru dormiamo in alberghi molto lussuosi quando giriamo Pechino Express. Non è affatto così: certo, non dormiamo come i concorrenti. Però, dovete sapere che per un concorrente è estremamente affascinante. Quando ho partecipato, ero felice perché si è liberi, staccati dai telefoni, sradicati dalla vita occidentale con tutti gli obblighi quotidiani. Si riscopre una certa sensazione di libertà”.

Cosa che, ovviamente, non succede nel ruolo di conduttore. “Non dormiamo negli hotel a cinque stelle ma, come inviato e come conduttore, – prosegue Fru – avere il letto garantito ogni sera è gran cosa. Forse ci si dimentica di quella voglia di libertà da concorrente perché si è immersi tanto in quest’altro ruolo. L’empatia verso le coppie è tanta per quanto, a volte, si aggiunga quel sadismo necessario per partecipare a questa trasmissione”.

Le coppie in gara e la messa in onda

La gara vede scendere in campo otto coppie:

Fabio ed Eleonora Caressa ( I Caressa )

) Damiano e Massimiliano Carrara ( I Pasticcieri )

) Artem e Antonio Orefice ( I Fratm )

) Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi ( I Romagnoli )

) Nancy Brilli e Pierluigi Iorio ( I Brillanti )

) Kristian Ghedina e Francesca Piccinini ( I Giganti )

) Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo ( Le Amiche )

) Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (Italia Argentina)

Pechino Express – La Rotta del Dragone (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

