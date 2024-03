Si intitola ‘Un altro ferragosto’ il nuovo film di Paolo Virzì che vede il ritorno sul grande schermo delle famiglie Molino e Mazzalupi.

Dal 7 marzo arriva al cinema il nuovo film di Paolo Virzì Un altro ferragosto di cui vi mostriamo una clip in esclusiva. Seguito dell’acclamato Ferie d’Agosto del 1996, vede il ritorno a Ventotene delle due famiglie di villeggianti: i Molino e i Mazzalupi.

In una sera d’agosto del 1996, nella casa di Ventotene dove il giornalista Sandro Molino trascorreva le vacanze, la sua compagna Cecilia gli rivelò di essere incinta. Sono passati gli anni e oggi Altiero Molino è un ventiseienne imprenditore digitale sposato con un fotomodello. Altiero torna a Ventotene per radunare i vecchi amici intorno al padre malandato e regalargli un’ultima vacanza.

Ad accoglierlo un’isola in fermento per il matrimonio di Sabry Mazzalupi. La ragazzina goffa (figlia del bottegaio romano Ruggero), è diventata una celebrità del web. Le sue nozze sono quindi un evento mondano che attira i media e anche misteriosi emissari del nuovo potere politico. Due tribù di villeggianti, due Italie apparentemente inconciliabili, destinate ad incontrarsi di nuovo a Ferragosto, per una sfida stavolta definitiva.

A dare vita a questa nuovo capitolo un cast straordinario composto da Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni, Anna Ferraioli Ravel e che vede la partecipazione di Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Paola Tiziana Cruciani, Agnese Claisse.

Vi lasciamo alla clip in esclusiva ricordandovi che l’appuntamento con Un altro ferragosto di Paolo Virzì è a partire dal 7 marzo al cinema.



Foto: Ufficio stampa 01 Distribution