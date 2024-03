La corsa di ‘Pechino Express’ porta lungo la Rotta del Dragone ‘I Fratm’, ovvero Artem e Antonio Orefice direttamente da ‘Mare Fuori’. Li abbiamo incontrati.

In onda dal 7 marzo su Sky Uno (e in streaming solo su NOW), la nuova edizione di Pechino Express conduce le otto coppie in gara lungo la Rotta del Dragone. Tra i più giovani impegnati nell’adventure game ci sono Artem e Antonio Orefice, attori dalla fortunatissima serie Mare Fuori sul cui set è nata la loro amicizia. Un rapporto che le prove orientali – dal Vietnam allo Sri Lanka, passando per il Laos – ha, se possibile, rafforzato ulteriormente.

“La prima cosa che ho pensato? ‘Me ne vado’!”, ci dice sorridendo Orefice mentre finge di andarsene via. “Proprio questo, poi invece ci siamo confrontati e abbiamo deciso dopo lunghe riflessioni di partire”. Complice della paura iniziale, per l’attore, è stata la paura dell’aereo: “è una cosa che a me mi spaventa un po’ però l’ho superata”. Qualche altro timore, durante l’itinerario, non è certo mancato ma – ci dice Artem – si tratta di “paure e ansie che vengono e vanno. Sono tutte nuvolette passeggere per la mente. L’unico obiettivo è stato quello di goderci il viaggio fino alla fine”.

Foto Kikapress

“Il movimento e l’azione frenetica non ci facevano preoccupare di quello che mangiavamo o di dove dormivamo. Ambizione e perseveranza unite alla voglia di riconoscere il perché eravamo laggiù ci hanno guidato”, raccontano i due attori. “Abbiamo vissuto quest’esperienza osservando paesaggi e incontrando persone, conoscendo una nuova cultura e nuovi pensieri. E abbiamo scoperto l’importanza di viaggiare e conoscere mondi completamente nuovi per capire quanto, alla fine, ci sia in comune tra la nostra cultura e la cultura asiatica. C’è sempre qualcosa che ci accomuna”.

A proposito degli incontri umani, Orefice prosegue: “La loro ospitalità è stata straordinaria. Pensa che queste persone non hanno niente ma paradossalmente ti danno tutto. E tu senti di avere tutto. Fanno delle cose assurde pur di darti quello di cui hai bisogno: è un’esperienza che bisogna vivere perché mancano le parole per raccontarla. Per questo, dico che nella mia foto ricordo vedo due bambini che mi sorridono… e mi dicono ‘se vieni un’altra volta, portaci pure due mozzarelle’! Associavo la bontà dei bambini con la bontà della nostra città e del nostro cibo”.

LEGGI ANCHE: — Pechino Express, Fabio Caressa con la figlia Eleonora: l’intervista

Anche per Artem l’incontro coi più piccoli è stato indimenticabile. “Mi ha fatto tornare bambino, a quando andavo sulla bici da piccolo. Ho avuto questi flashback nel momento in cui abbiamo dovuto affrontare chilometri in bicicletta. Per gli altri poteva sembrare una cosa molto stancante ma per me è stato bello perché mi ha fatto venire in mente l’infanzia, con la sua spensieratezza. In questo senso è cambiata proprio la mia percezione di come affrontare la vita, più consapevole”. Colonna sonora per I Fratm? Non mollare mai di Gigi D’Alessio.

Chi sono I Fratm di Pechino Express

Artem e Antonio si sono conosciuti sul set della serie Mare Fuori: Artem interpreta Pino o Pazz, Antonio è Totò.

Foto da Ufficio Stampa

Artem nasce in Ucraina nell’estate del 2000, a 10 anni si trasferisce in Italia e va a vivere ad Afragola (Napoli). A 19 anni inizia la sua carriera cinematografica nel film La Paranza dei Bambini di Claudio Giovannesi, presentato a Berlino e vincitore dell’Orso d’Argento. Nel 2022 è coprotagonista con Pierfrancesco Favino nel film Nostalgia presentato a Cannes, mentre l’anno dopo è protagonista di puntata della serie Ad un passo dal cielo.

Antonio Orefice, 28enne di Napoli, comincia a studiare recitazione a 6 anni, a 11 debutta con il musical Masaniello al Teatro Bellini della sua città. Frequenta l’Accademia cinematografica “La Ribalta”, e tra i suoi lavori principali ci sono Mare Fuori e Gomorra – la serie, i film Soldato semplice, Carosello Carosone, Benvenuti in casa Esposito, il teatro con La paranza dei bambini, tournée nazionale con la regia di Mario Gelardi e Roberto Saviano.

Pechino Express – La Rotta del Dragone (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Foto da Ufficio Stampa / Kikapress