Prosegue la gara di ‘Pechino Express’ e la corsa coinvolge anche i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, alias I Pasticcieri. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Due fratelli con le mani in pasta. Sono Damiano e Massimiliano Carrara, ovvero I Pasticcieri dell’edizione 2024 di Pechino Express. In onda ogni giovedì dal 7 marzo (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW), l’adventure game si svolge lungo la Rotta del Dragone tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. E chissà quali nuovi sapori i due pastry chef avranno scoperto e portato nelle loro cucine.

“Quando ci hanno proposto di fare Pechino Express abbiamo subito pensato che sarebbe stata una figata pazzesca!”, ci confessa Damiano. Nessun dubbio, dunque: “Siamo partiti entrambi subito diretti, convinti di quello che avremmo fatto. E umanamente è stato un percorso bellissimo. Mio fratello lo conosco da quando son piccino, abbiamo aperto insieme i nostri locali negli Stati Uniti (Massimiliano, infatti, è assente giustificato proprio perché impegnato oltreoceano)”.

Foto da Ufficio Stampa

“Siamo cresciuti assieme quindi conoscevo già i suoi punti di forza così come le debolezze. Diciamo che si si sono confermati”, prosegue Carrara. “Un rimprovero? Ecco, gli direi forse di stare un po’ più calmo, di non rompere troppo e di correre… che poi sarebbe la stessa cose che lui direbbe a me: non rompere!”.

A proposito, poi, della scoperta di luoghi, persone e sapori, Damiano sta molto attento a evitare spoiler. “Non ero mai stato in vita mia in quelle zone, ma più che altro non mi ero mai trovato in una situazione del genere. Quando uno parte e va in vacanza, va via tranquillo… invece ritrovarsi a casa di persone sconosciute, chiedere a loro di farti dormire in casa propria penso che sia la cosa più difficile da affrontare. Ma l’ospitalità che ti danno è emozionante, qualcosa che ti ruba il cuore e ti mozza il fiato. Vedrete tante cose belle per quanto riguarda la cucina, pure qualcosa di brutto”.

LEGGI ANCHE: — Pechino Express, Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal: l’intervista

“Il viaggio di Pechino Express mi ha dimostrato che avrei potuto fare a meno di parecchie cose in valigia. Avrei potuto partire con molto meno… alla fine la valigia è sempre stata leggera, a parte all’inizio e capirete perché”.

Chi sono I Pasticcieri di Pechino Express

Damiano Carrara, 38 anni, e Massimiliano, 36, sono originari di Lucca: sono fratelli unitissimi. Il primo ha qualche esperienza come bartender, il secondo è appassionato di pasticceria da quando ha solo 14 anni. Nel 2012 decidono di spostarsi in California dove aprono due pasticcerie, “Carrara Pastries”, che fin da subito riscuotono un grandissimo successo.

La notorietà, per Damiano, arriva con la TV: negli USA diventa uno dei protagonisti di Food Network America, nel 2015 partecipa come concorrente alla prima stagione di Spring Baking Championship classificandosi secondo e continuando poi la sua carriera come concorrente di cooking show. Nel 2016 partecipa infatti a Food Network Star conquistando il terzo posto. Nel 2017 approda in Italia con un grande bagaglio di esperienza sulle spalle, che gli fa guadagnare il posto di giudice a BakeOff Italia, e successivamente di Junior BakeOff.

Foto da Ufficio Stampa

Nel 2018 Damiano è anche conduttore di Cake Star, insieme a Katia Follesa, e di Fuori Menù. Ha all’attivo due libri di ricette in America: Dolce Italia, A Taste of Italy e l’autobiografia Nella vita tutto è possibile. Il 24 settembre 2020 è uscito il suo primo libro di ricette in Italia, Un po’ più dolce.

Massimiliano, invece, oggi vive a Los Angeles dove gestisce 3 pasticcerie molto famose in città.

Pechino Express – La Rotta del Dragone (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Foto da Ufficio Stampa / Kikapress