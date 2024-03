La sfida a ‘Pechino Express’ vede in corsa anche ‘Italia Argentina’, la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal: cosa ci hanno raccontato.

È iniziata la corsa di Pechino Express che dal 7 marzo (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) porta otto coppie sulla Rotta del Dragone fra Vietnam, Laos e Sri Lanka. E la sfida vede scendere in campo anche Italia Argentina, rappresentate rispettivamente da Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. “Quando mi hanno proposto questa esperienza ero un po’ titubante – ci confessa l’italiana Antonella – perché ho pensato ‘dove dormirò? Cosa mangerò?’”.

“Estefania era più abituata di me a viaggiare – prosegue Fiordelisi – anche perché io non sono neanche mai uscita dall’Europa per intenderci. Ho sempre vissuto un po’ in una bolla con la mia famiglia, attenta a tutto e accompagnata ovunque. Perciò fare un viaggio da sola, con un euro al giorno… Allo stesso tempo ho pensato che sarebbe stata sarà un’esperienza unica proprio perché non ho mai fatto un viaggio del genere”.

“Quindi, devo dire la verità, appena mi hanno chiamato ho fatto subito il provino super entusiasta. E ci ho sperato fino all’ultimo”, conclude. “Sì, lei aveva più paura di me. – conferma la compagna d’avventura – io, invece, volevo fare Pechino Express già da qualche anno. Adoro i viaggi e l’avventura, e questo programma combina le due cose con l’aggiunta di esperienze personali uniche”.

Ma come ne esce la loro amicizia? “Noi ci conoscevamo ma non avevamo tutta questa confidenza – risponde Fiordelisi – Quindi, grazie a Pechino Espress ci siamo conosciute al 100% e devo dire che non me l’aspettavo. In Estafania ho trovato una compagna perfetta, non potevo desiderare di meglio. È sempre stata solare e col sorriso, pronta ad affrontare qualsiasi cosa. Quindi, i momenti brutti non ci sono praticamente mai stati perché sono durati pochissimo”.

“Siamo state totalmente noi stesse – aggiunge Bernal – Conoscevo Antonella dei lavori precedenti ma ne ho scoperto un lato molto umano. E forse questa sua parte non si vede da fuori, quindi sono stata molto contenta di conoscerla. Abbiamo legato ancora di più”.

Chi sono Italia Argentina di Pechino Express

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi sono amiche da anni.

Estefania nasce a Buenos Aires, in Argentina, nel 1995 e fin da ragazzina lavora come modella. Vince il titolo di Miss Universo Argentina e partecipa al programma Dancing with the stars. Arriva in Italia, partecipando prima a Scherzi a Parte poi all’Isola dei Famosi arrivando in finale. Nel corso degli anni è stata testimonial di numerosi brand.

Antonella ha 25 anni ed è nata a Salerno. Modella e schermitrice, è laureata in Scienze Politiche. In pedana nel 2013 è stata campionessa d’Italia a squadre nella spada, quindi bronzo al Campionato Nazionale di spada femminile di categoria ed è entrata a far parte della Nazionale: con la maglia azzurra partecipa nel 2017 a varie competizioni europee e alla Coppa del Mondo in Germania e Lussemburgo. In tv ha collezionato partecipazioni in diversi programmi, da Scherzi a parte alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove è stata una delle protagoniste indiscusse. Attualmente è testimonial in diverse campagne pubblicitarie.

Pechino Express – La Rotta del Dragone (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

