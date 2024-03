La coppia formata da Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garuffi è la quota romagnola doc della nuova edizione di ‘Pechino Express’. La nostra intervista.

In corsa lungo la Rotta del Dragone a Pechino Express ci sono anche I Romagnoli doc – riccionese lui, riminese lei – Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi. Coppia che, non a caso, sceglie come colonna sonora per descrivere il viaggio tra Vietnam, Laos e Sri Lanka un evergreen della tradizione come Romagna Mia. E pensare che all’inizio, Garuffi non era del tutto convinta di fare la valigia. “Ho pensato che fosse impossibile e non lo avrei mai fatto!”, ci confida. “Po Paolo ha insistito dicendomi che sarebbe stata una bella occasione. Pian piano il mio pensiero è cambiato”.

“Inizialmente ero molto preoccupata al pensiero di dove avrei dormito anche perché non ho mai fatto campeggio o viaggi avventurosi, anche se mi piace la natura. Ma devo dire che ho avuto un buon spirito di adattamento”, aggiunge la romagnola. “Da parte mia, però, se non ci fosse stata Elisabetta non so se avrei fatto Pechino Express”, ammette il comico. “Essere partito con mia moglie mi ha dato una forza molto importante e mi ha reso molto più sicuro Ne abbiamo portato a casa un bilancio positivissimo”.

“Ci siamo ancora più rinsaldati e conosciuti – proseguono – in una situazione così particolare, senza le sicurezze e fuori dal contesto quotidiano, devi veramente guardare chi hai di fianco e io ho guardato molto di più Paolo. L’ho visto in questa sua natura appassionata verso l’altro – osserva Elisabetta – e rispetto al suo modo di incontrare le persone, mi sono ritrovata più povera. Soprattutto perché a volte la stanchezza superava il desiderio di incontrare. Paolo, invece, mi ha insegnato tanto”.

E di incontri ce ne sono stati tanti che restano nella memoria: “quando normalmente fai un viaggio, vedi per lo più dei posti. Lì, invece, abbiamo incontrato delle persone, dei cuori, bella gente e bei sorrisi. Tantissimi bambini meravigliosi: i loro volti sono la cosa più bella che ci portiamo a casa Guardavamo quei bimbi e pensavano ai nostri nipotini che sono mancati tantissimo”.

Chi sono I Romagnoli di Pechino Express

Paolo Cevoli, 65 anni, ed Elisabetta Garuffi sono sposati dal 1986. Hanno due figli, Giacomo e Davide, e tre nipotini.

Paolo è un comico e attore italiano, nato da una famiglia di albergatori di Riccione. Nel 1990 partecipa al concorso per giovani comici “La Zanzara d’Oro” classificandosi terzo, e già nei mesi successivi partecipa diverse volte al Maurizio Costanzo Show. Nel frattempo, però, continua il suo lavoro “ufficiale”: diventa imprenditore e apre un locale che, in breve tempo, viene frequentato da diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Gino e Michele, i quali si accorgono del talento di Cevoli e, nel 2001, decidono di invitarlo a esibirsi allo Zelig di Milano.

Da lì passa direttamente alla trasmissione televisiva, sul palco della quale si esibisce per anni portando alla ribalta il suo personaggio più conosciuto: Palmiro Cangini, assessore di un immaginario Comune romagnolo. Protagonista di tour teatrali e autore di diversi libri, nel 2015 è regista e protagonista del film Soldato Semplice, mentre nel 2022 partecipa alla terza stagione di LOL – Chi ride è fuori.

Elisabetta, riminese, 58 anni, è la quinta di sei sorelle. È una stilista di moda, una passione che ha fin da bambina, vedendo al lavoro della mamma Tosca, sarta della “bella gente” riminese. Dopo il diploma al Liceo Artistico e alcune esperienze di lavoro, apre il suo atelier specializzato nella creazione e nella produzione di abiti da sposa e da cerimonia, prima a Rimini e dal 1993 a Bologna, a pochi passi dalle Due Torri.

Pechino Express – La Rotta del Dragone (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

