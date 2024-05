Mercoledì 15 maggio è andato in scena Radio Italia Live – Il Concerto che ha riempito Piazza Duomo a Milano. Sul palco anche Ghali che ha voluto ricordare i morti in Palestina.

Chi fermerà la musica? si chiedono i Pooh. Certo non la pioggia, come ha dimostrato la folla di Piazza Duomo a Milano che mercoledì 15 maggio ha sfidato il maltempo sotto il palco di Radio Italia Live – Il Concerto. Fin dalla mattina, infatti, i fan hanno iniziato ad affluire nel cuore di Milano per assistere all’evento gratuito dal vivo.

Ad alternarsi on stage – accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, Noemi (con, a sorpresa, Carl Brave), Gazzelle, Alessandra Amoroso e Geolier. E ancora The Kolors, Emma, Mahmood, Gianna Nannini, Annalisa, Ghali, Angelina Mango. In chiusura, l’emozionante esibizione di Ultimo.

Foto Cherchi da Ufficio Stampa

A regalare uno dei momenti più intensi durante le tre ore di Radio Italia Live è stato Ghali che, dopo aver cantato il nuovo singolo Paprika, ha invitato il pubblico a un minuto di silenzio. Sessanta secondi di raccoglimento in memoria della guerra in Palestina. “Questo è l’unico silenzio che dobbiamo fare, per il resto non abbiate mai paura di esprimervi contro ogni tipo di ingiustizia”, – ha detto Ghali ai 20mila in Piazza Duomo.

Un messaggio arrivato forte e chiaro anche nelle case sintonizzate su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, TV8 e radioitalia.it.

Foto Rovaris & Cherchi da Ufficio Stampa