Lunedì 13 maggio è andato in onda un nuovo appuntamento di ‘GialappaShow’ che ha visto Annalisa (Brenda Lodigiani) prendere il volo…

Nuovo appuntamento con GialappaShow lunedì 13 maggio che ha visto al fianco di Mago Forest la co-conduzione di Ilaria D’Amico. Tanti i volti e gli ospiti di puntata, a partire dall’attrice Maria Grazia Cucinotta che è stata protagonista di un episodio speciale Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino. Presente anche La Rappresentante di Lista, che, con I Neri per Caso e Arabella Rustico al basso elettrico, si è esibita sulle note di I Feel Love di Donna Summer.

Foto di Jule Hering da Ufficio Stampa

Immancabile, poi, la performance di Brenda Lodigiani che questa volta, nei panni di Annalisa, è diventata il Capitano di un improbabile volo aereo. Tra il palo da pole dance e i sogni di gloria assieme alla collega Elodie, la cantante savonese ha mostrato un nuovo talento…. dormire in alta quota. Tra gli altri highlights della serata, Bruno Barbieri alias Ubaldo Pantani, con 4 Motel VIP ha visitato L’Aiutino di Claudio Lippi. In questa struttura che omaggia la vecchiaia spiccavano un bersaglio per le freccette a dir poco originale e tanti ricordi legati al passato della televisione.

E ancora, Savage, interpretato da Alessandro Betti, ha svelato i tre pilastri fondamentali per conquistare una donna, testando un nuovo e infallibile profumo assieme a Mago Forest. GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson. È scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli, in onda ogni lunedì, alle ore 21:30, in prima visione assoluta, su TV8 e Sky Uno.

Foto di Jule Hering da Ufficio Stampa