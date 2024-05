Su Paramount+ è in arrivo una nuova serie thriller dalla Corea del Sud: è ‘Il Gioco della Piramide’ e sarà disponibile dal 30 maggio.

Arriverà su Paramount+ da giovedì 30 maggio la nuova serie thriller sudcoreana Il Gioco della Piramide (Pyramid Game). Tutti i dieci episodi saranno trasmessi in anteprima giovedì 30 maggio in Italia. La serie sarà disponibile anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Australia, America Latina, Brasile, Francia, Germania, Svizzera e Austria.

Ne Il Gioco della Piramide, Seong Su-ji è una studentessa appena arrivata alla Baekyeon Girls’ High School. Tra i bulli, lo studio e la lotta per la popolarità, il liceo sembra già un gioco di sopravvivenza per Su-ji. Almeno finché non le viene presentato un sistema di classificazione che sceglie gli emarginati della classe attraverso un voto segreto. A quel punto Su-ji deve decidere se accettare il suo status e le sue violente conseguenze o guidare una rivolta contro il Gioco della Piramide.

La serie è interpretata dagli attori Kim Jiyeon (Twenty-Five Twenty-One), Jang Da A, Ryu Da In, Shin Seul Ki e Kang Na Eon. La serie è diretta da Bak So Yeon (The Heavenly Idol) e scritta da Choi Sui.

Dopo Bargain e A Bloody Lucky Day, acclamati dalla critica, Il Gioco della Piramide è il nuovo progetto sviluppato da Paramount+ e TVING grazie a una partnership tra Paramount e la principale società di intrattenimento CJ ENM. La serie è prodotta da Film Monster e CJ ENM STUDIOS e distribuito da Paramount Global Content Distribution al di fuori di Corea, Giappone e Taiwan.