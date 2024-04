Presentata a Roma l’edizione 2024 del concertone del Primo Maggio con la nuova conduzione affidata a Noemi e Ermal Meta. Le dichiarazioni.

Torna il consueto appuntamento con il concertone del Primo Maggio a Roma che, in questo 2024, si trasferisce provvisoriamente nella cornice del Circo Massimo. Tanti, e più che mai caldi, sono i temi sul piatto che verranno toccati durante la maratona di musica, parole e immagini nel tentativo di sollecitare a una riflessione e a un cambiamento dall’impatto reale. Non a caso, “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024.

I tre sindacati confederali dedicano la giornata del Primo Maggio 2024 proprio al ruolo strategico dell’Europa quale costruttrice di pace, lavoro e giustizia sociale. “Siamo alla trentaquattresima edizione. E vogliamo, ancora una volta, raccontare insieme la festa dei lavoratori con un evento musicale”, spiega Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time. “Quello del Primo Maggio Roma è il concerto live gratuito più grande d’Europa. E ci sono diverse novità a partire dalla location e dalla conduzione, con Noemi e Ermal Meta. Li ingrazio per aver accettato questo impegno di grande importanza e rilevanza. E poi l’opening di BigMama”.

Foto Shutterstock

“Ci sono alcuni elementi chiave che vorrei raccontare brevemente”, prosegue. “Al centro di questa festa c’è evidentemente un concerto straordinario che coinvolgerà circa 50 artisti con canzoni che attraversano tutte le generazioni, rappresentando il meglio del panorama musicale contemporaneo. Ma il Primo Maggio non è soltanto musica, ovviamente: saranno importantissime le parole.

“L’evento sarà punteggiato da spazi in cui saranno gli artisti a raccontare le loro esperienze legate ai temi che caratterizzeranno la festa dei lavoratori quest’anno. Temi quali Europa, giustizia sociale, pace, sicurezza sul lavoro e violenza di genere”. Completano il racconto le immagini per cui ogni ospite “presenterà dietro di sé una foto che rappresenti proprio esperienze collegate a questi temi. E che rappresentano caratterizzano in maniera iconica la festa dei lavoratori”, conclude Ciannamea.

La conduzione: Ermal Meta e Noemi

Tra le novità del Primo Maggio Roma 2024, la coppia alla conduzione formata da Ermal Meta e Noemi mentre BigMama intratterrà la platea nell’Opening. “Per noi sicuramente sarà un’esperienza straordinaria in tutta la sua complessità. Entrambi siamo abituatissimi a stare su un palco e ad avere del pubblico davanti, ma in questo caso la forma sarà un po’ diversa. Noi ci esibiremo anche, però appunto la forma sarà differente e in questo avremo l’aiuto e il supporto di grandi professionisti”.

Foto da Ufficio Stampa

“Per me è un grande piacere e un grande onore potermi assumere questa responsabilità di traghettatore”, prosegue Ermal Meta che il 3 maggio torna con l’album ‘Buona Fortuna’. “Questo, come tutti in verità, è un Primo Maggio importante e sono felice di esserci. Ricordo la prima volta che ci sono stato è stato per suonarci, non ero mai stato a vederlo, ed è stato nel 2017. Guardare tutta quella gente del palco fa veramente impressione, positiva naturalmente. Ci saranno tanti temi da affrontare e cercheremo di farlo nel migliore dei modi attraverso il collante della musica e della cultura. Credo che siano strumenti importanti per infondere bellezza ma soprattutto per cercare di conservare la bellezza che c’è”.

“E mai come adesso ce n’è bisogno – riflette ancora Meta – C’è una guerra molto vicina al cuore dell’Europa, quindi penso che la bellezza, in questo caso della musica, sia un ottimo antidoto contro la paura. È un grande moto di speranza che è ciò di cui abbiamo più bisogno”. “Oggi la parola cantautore ha un peso particolare – interviene Noemi – perché la musica, specialmente in questo momento storico in cui gli equilibri importanti forse stanno venendo a mancare”.

Foto di Antonio Dicorato da Ufficio Stampa

“C’è bisogno che la musica faccia la sua parte per raccontare la società e anche per aiutare la società a trovare una direzione”, continua l’artista. “Questa sarà un’esperienza bellissima perché salire su un palco così forte a livello di energia, di temi, di musica, sarà una grande avventura. Traghetteremo questa grande manifestazione dall’inizio alla fine e potremo contare anche su una grande bellezza, che è quella del Circo Massimo e della città di Roma”.

“Da romana, sono emozionatissima anche perché in questa cornice ho visto concerti pazzeschi da un bel po’ di secoli si sono susseguite manifestazioni. Ora si aggiunge anche il Primo Maggio. Come diceva Ermal – aggiunge Noemi che venerdì 29 aprile pubblica il singolo Non ho bisogno di te – anche per noi ci sarà la possibilità di cantare per riappropriarci anche dei nostri ruoli. In generale sarà un bel modo di raccontare i colleghi che fanno il nostro lavoro e grandi temi: la sicurezza sul lavoro, la parità tra uomo e donna, la violenza sulle donne.. Insomma è un palco che racconterà grandi temi per cui sento una grande responsabilità. Ma ci sarà anche la forza e la leggerezza, unite al legame con la realtà”.

Il cast ufficiale e la diretta radio-tv

Ad annunciare il cast (con qualche sorpresa ancora da svelare) è il Direttore Artistico Massimo Bonelli che spiega anche la linea nella scelta degli ospiti. “Attraverso la musica i ragazzi oggi si esprimono, esprimono i loro sentimenti e le loro idee, quello che vogliono, quello che pensano di essere all’interno della società. Quindi, il Primo Maggio in qualche modo vuole raccogliere attorno a sé i giovani e raccontare la loro musica con gli artisti. Quelli che già hanno successo e si sono affermati, ma anche e soprattutto facendo da anteprima, da vetrina privilegiata. Sarà il palco di ciò che sta per succedere”.

Ecco, allora, il cast in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, BigMama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta E Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

Foto Kikapress

Nell’Opening alle 13.15, condotto da BigMama, ci srannao Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis. Al Circo Massimo si esibiranno anche i tre finalisti del contest 1MNext dedicato agli artisti emergenti – Atarde, Giglio, Moonari – per una finalissima che decreterà il vincitore assoluto del contest.

Per chi seguirà lo show da casa, la diretta è su Rai 3 e in HD sul canale 501 dalle 15.15 alle 24,oltre che su Raiplay e Rai Italia. Dalle 16 anche su Rai Radio2, voce ufficiale del concertone in diretta radio e in video sul canale 202 del DTT. A partire dalle 20, su Rai Play inizierà la diretta accessibile con sottotitoli e LIS, realizzata dallo studio 2 di Via Teulada che ospiterà per la prima volta in occasione del Concerto, anche il pubblico.

Foto di Roberto Panucci da Ufficio Stampa / Kikapress / Shutterstock