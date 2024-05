A 40 anni dalla prima messa in onda, da luglio 2024 torna ufficialmente sugli schermi una nuova stagione di ‘Goldrake U’: le immagini.

Sono trascorsi quattro decenni dalla prima messa in onda della serie originale. Ora, o meglio a luglio 2024, la serie anime Goldrake U torna sugli schermi con Manga Productions che ne svela il secondo trailer ufficiale. Per l’occasione, si aggiungono ulteriori dettagli come varie scene ambientate in Arabia Saudita, in Francia e in Italia oltre ai nuovi disegni dei personaggi e delle Saucer Beasts

Basato su UFO Robot Grendizer di Go Nagai, il trailer della nuova serie è stato lanciato in quattro lingue – arabo, francese, italiano e inglese – sul canale YouTube dell’azienda leader nel settore dei contenuti e sui social media di Goldrake U. “Siamo lieti di presentare il personaggio di UFO Goldrake alle generazioni future in un modo nuovo ed emozionante, attraverso la distribuzione e la commercializzazione di questo lavoro al pubblico globale. Speriamo che Goldrake U, nella sua nuova versione, ispiri gli eroi di domani in tutto il mondo”. Così Dr. Essam Bukhary, CEO di Manga Productions a commento del lancio.

Immagine da Ufficio Stampa

Goldrake U è supervisionato dal Direttore Mitsuo Fukuda, con la composizione della serie e la sceneggiatura di Ichiro Okouchi e lo script di Tatsuhito Higuchi. A curare il design dei personaggi è, invece, Yoshiyuki Sadamoto, mentre Mari Araki è responsabile per il Design dei personaggi secondari. Il design meccanico è realizzato da Wataru Inata, AF_KURO e Junichi Akutsu (Astrays), con la collaborazione di Pinakes, Tomoyuki Aoki, Zenseava e Masato Yoshinaga.

Tra gli illustratori principali figurano Hiroyuki Taiga, Takashi Hashimoto, Masahiro Yamane e Toru Yoshida. I direttori artistici sono Hiroshi Kato e Hirofumi Sakagami (Totonyan), mentre Tomoe Yoshimura gestisce il Design del Colore e Atsushi Usuta (Nexus) si occupa della fotografia. Yukio Nagasaki è Direttore del suono, con Effetti sonori di Toshiya Wada e Maki Takuma (Swara Pro). La colonna sonora è composta da Kohei Tanaka, la Produzione musicale è curata da PONY CANYON e la Produzione di animazione è curata da GAINA.

Il trailer

Immagine da Ufficio Stampa