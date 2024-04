Nelle sale italiane dal 24 luglio, ‘Deadpool & Wolverine’ è già attesissimo dai fan: ecco il nuovo trailer i poster rilasciati da Marvel.

Mancano ancora diversi mesi ma l’attesa per Deadpool & Wolverine è già febbrile e la pellicola diretta da Shawn Levy promette di diventare un nuovo blockbuster. In attesa dell’uscita nelle sale italiane – in programma per il prossimo 24 luglio, su distribuzione The Walt Disney Company Italia – Marvel Studios ha diffuso le prime immagini insieme a un nuovo trailer e ai poster ufficiali.

Key Art da Ufficio Stampa Key Art da Ufficio Stampa

Deadpool & Wolverine è attesissimo anche per il suo cast stellare a partire da Ryan Reynolds nei panni di Deadpool e Hugh Jackman in quelli di Wolverine. Con loro, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner. Alla produzione esecutiva invece troviamo Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese. E ancora, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e Shawn Levy.

Pronti al nuovo capitolo?

Foto da Ufficio Stampa