'Tutto truccato', bufera a Sarabanda: i fan insorgono per l'eliminazione di Tiramisù e parlano di complotto

Dopo il caso de I tre di denari a Reazione a catena, un'altra situazione simile accade su Italia 1 e precisamente a Sarabanda. I fan del programma sono rimasti amareggiati dall'eliminazione dello storico personaggio Tiramisù. 'Tutto truccato', queste le parole degli spettatori che hanno visto una disparità di trattamento col nuovo arrivato Zizzi, approdato in finale.

Come sempre, il campione storico – ormai con i capelli sale e pepe – è rimasto impassibile alla sconfitta; martedì prossimo assisteremo ad una finale a 3 tra Luca, Fabrizio e un altro concorrente, ma scorrendo i commenti sul web, molti hanno annunciato di non voler guardare Sarabanda dopo l'eliminazione di Tiramisù.

Un altro spettatore, indispettito per l'uscita di Tiramisù da Sarabanda ha polemizzato: “ ho notato che i secondi iniziavano a scorrere mentre Papi stava finendo di introdurre i motivi” , mentre c'è chi ha tuonato “7X30 INFAME. TIRAMISU SUPERIORE A TUTTI. SETTIMANA PROSSIMA SENZA CAMPIONI MI TROVERO' ALTRO DA FARE. #Sarabanda”.

Canciani, lo ricordiamo, era fenomenale ad indovinare 60 brani in 60 secondi , rimase nel programma per 47 puntate, vinse 330mila euro e soprattutto fu colui che batté l'Uomo Gatto dopo mesi di incontrastato dominio a Sarabanda.

Il gioco finale è stato oggetto di asprissime critiche da parte dei più attenti che hanno notato una disparità di trattamento tra il 41enne Tiramisù (all'anagrafe Diego Canciani) e la new entry: nel 7X30 ogni secondo è vitale ed è apparso stranissimo che il tempo del campione storico fosse quasi la metà già dopo aver ascoltato il primo brano o che le basi erano sbagliate.

Si allunga l'ombra del sospetto anche su Sarabanda e insorgono parecchi telespettatori che ieri, 20 giugno , hanno assistito alla seconda puntata dello storico show condotto da Enrico Papi su Italia 1: al gioco finale del 7X30 è arrivato Tiramisù, campionissimo del programma nel 2003 e il nuovo Fabrizio – Zizzi – che piano piano ha battuto altri talentuosi personaggi come Valentina o Testina ed è arrivato ad eliminare anche il suo avversario.

