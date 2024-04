Fervono i preparativi per ‘One Day Music Festival’, l’evento che accende il 1° maggio di Catania con due palchi e tanti artisti. La lineup e le info utili.

Due palchi per una giornata di musica il prossimo mercoledì 1° maggio presso Afrobar “La Playa” Catania (Viale Presidente Kennedy, 47). Arriva alla sua quindicesima edizione One Day Music Festival, che porta in Sicilia una grande festa nel primo giorno d’estate isolana, tra sole, mare e musica. Dopo un’edizione che ha registrato oltre 20.000 presenze, con decine di artisti nazionali e internazionali, la manifestazione ambisce a regalare un’esperienza ancora più coinvolgente.

E punta, come sempre, sul pubblico e sulla capacità di mutare ed evolversi accompagnando nuove generazioni alle più recenti tendenze della musica. A far ballare in questo 2025 saranno:

Sul palco della SPRING ARENA: Angemi , Artie5ive , Clara , Elmatadorc7 , Kid Yugi , Nello Taver, Nerissima Serpe + Papa V , Rondodasosa , Samuele Brignoccolo . E ancora: Silent Bob & Sick Budd , Sud Sound System , Tony Boy , TY1 e Villabanks

, , , , , , , . E ancora: , , , e Sul palco della SUNDANCE ARENA: Anfisa Letyago, Colyn, Dyen, Fatima Hajii, Musumeci & Phunkadelica, Trym e Webbha

Durante la sua storia, One Day Music Festival è riuscito a confermarsi come contenitore multiforme per ogni genere musicale. Nato nel 2009 con un’anima prettamente rock, con gli esponenti di punta tra le band di quegli anni, si è aperto poi al reggae, che diventa il “secondo volto” delle prime edizioni.

Dopo circa cinque anni, le cose cominciano a mutare: la house music inizia a rivestire un’importanza centrale, il rap è sempre più richiesto da tante categorie di giovani, mentre la richiesta di live rock diminuisce. Il 2018 è l’anno dell’ingresso della trap, che contribuisca a far sfondare il muro delle 20.000 presenze. Nel 2022 One Day Music Festival riaccende le luci, più forti che mai, post pandemia: è l’anno del primo sold out della sua storia, che si ripeterà poi nel 2023.

