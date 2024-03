Dopo l’annuncio dei primi nomi, si arricchisce la line-up del Sziget Festival che vedrà sul palco anche Venerus e Victoria De Angelis.

Sono ben quaranta i nuovi artisti annunciati per lo Sziget Festival 2024, il più grande festival d’Europa che arricchisce così la sua locandina. Tra i nomi del secondo lancio ci sono Liam Gallagher e Halsey che si aggiungano agli headliner già comunicati. Ovvero, Fred Again.., Sam Smith e Martin Garrix ma non è finita qua.

Foto da Ufficio Stampa

In attesa del prossimo annuncio che chiuderà la line-up, il Sziget Festival si prepara a ospitare – tra gli altri – Janelle Monáe, Skrillex, RAYE, Tom Odell, Modeselektor, Venerus, Victoria dei Måneskin (dj-set), Neil Frances, Sven Väth, Teezo Touchdown e Tkay Maidza. Ma anche: Ari Abdul, Anfisa Letyago, Archie Hamilton, Colyn, Editors, Enrico Sangiuliano, Franc Moody, Job Jobse, Kevin De Vries, Kiasmos Live, KI/KI, LANY, Len Faki, Lp Giobbi, Mannequin Pussy, Marc Rebillet, Mø, Nico Moreno, NTO Live, Rebūke, Sam Paganini, Sarah Story, Tinlicker Live e Whipped Cream.

La line-up si arricchisce quindi non solo di nomi internazionali, ma anche di artisti italiani. E dopo Liberato si aggiungono Victoria dei Måneskin – che con il suo tour da Dj si esibirà sul Colosseum – e Venerus, con il suo ultimo album ‘Magica musica’.

E per chi volesse volare a Budapest, sono aperte le vendita dei biglietti giornalieri che si aggiungono alla possibilità di acquistare gli abbonamenti/pass tickets (3 e 6 giorni). Per coloro che acquistano almeno due giornalieri consecutivi o abbonamenti, il Sziget Festival offre gratuitamente il campeggio base con bagni e docce, permettendo di vivere appieno le giornate sull’Isola Della Libertà. Non mancano però soluzioni di alloggio per i più esigenti con sistemazioni Glamping in aree campeggio Upgrade.

Info e dettagli

7-12 Agosto 2024

Óbuda-Sziget, Budapest, Ungheria

I biglietti 2024 sono in vendita

Full Festival Pass €289

Full Festival U21 Pass €229

Full Festival VIP Pass €509

3-Day Passe €199

3-Day VIP Passe €369

Biglietti giornalieri: €75

Maggiori informazioni su www.szigetfestival.com/it

Foto da Ufficio Stampa