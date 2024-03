Dopo aver annunciato di recente l’avventura solista come dj, Victoria De Angelis dei Måneskin è la nuova headliner di Sea Star Festival in Croazia.

Victoria De Angelis, virtuosa bassista dei Måneskin, ha avviato da poco la sua nuova carriera da solista dietro la consolle e aumentano gli appuntamenti in calendario. Sarà, infatti, la nuova headliner del Sea Star Festival, ad Umago, in Croazia, a 50 chilometri dal confine italo-sloveno. Victoria arriverà al Sea Star proprio nell’ambito del suo primo tour da dj con set che uniscono il groove del suo basso con le sonorità techno e da club, berlinesi e non.

Icona femminile per sex appeal, libertà e fluidità, Victoria De Angelis ha saputo conquistare i fan in tutto il mondo con le sue performance sui palchi di ogni dove. E ora è pronta a conquistare il pubblico di Sea Star con il suo dj set. Il tour è iniziato lo scorso 16 marzo nel Regno Unito, al club The Warehouse di Leeds e sta proseguendo in America (Miami, Chicago e Brooklyn). Quindi, toccherà Turchia, Bulgaria, Lituania, Lettonia, Estonia, Macedonia del Nord, Romania, Belgio e altri paesi europei.

Immagine da Ufficio Stampa

Victoria si unisce, così, agli headliner già annunciati dal festival croato, in programma nella laguna di Stella Maris da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024. Come in precedenza, i due giorni principali del festival saranno venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio, mentre giovedì e domenica saranno riservati al Welcome Day e all’After Party (dettagli qui).

Insieme a Victoria De Angelis gli headliner annunciati di Sea Star sono il duo francese Ofenbach, la supersytar globale John Newman con il suo hybrid set e l’alfiere della house britannica Hot Since 82. E ancora, l’eclettica INIKO, la regina della techno Deborah De Luca, i titani della tech-house ARTBAT, il grande maestro Ian Asher, gli apprezzatissimi Joker Out e Buč Kesidi.

Oltre agli headliner, la lineup del festival si arricchisce della trap gang composta da Senidah, Devito, Grše, Kuku$, Rouzi, Tam & Jymenik, Zevin e Thicc Boi.

Immagine da Ufficio Stampa

I biglietti

I biglietti del festival sono disponibili al prezzo promozionale di 49 euro con uno sconto del 30% rispetto al prezzo finale. Sono in vendita anche i biglietti giornalieri al prezzo promozionale di 29 euro. I biglietti possono essere acquistati online sul sito ufficiale del Sea Star Festival.

Il festival quest’anno sarà realizzato con il sostegno dell’Ente croato per il turismo, della Regione istriana, della Città di Umago, dell’Ente turistico della Città di Umago, dell’Ente turistico della Regione istriana e di Plava Laguna.

Foto da Ufficio Stampa