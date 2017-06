Reazione a Catena, le "Caffeine" vittime di cyberbullismo

Dopo aver sconfitto i campioni storici di Reazione a Catena, I tre di denari, le ragazze del trio Caffeine sono state pesantemente offese sul web ed hanno deciso di uscire allo scoperto raccontando tutto: ecco cosa è successo

di Francesca Di Belardino - 26 Giugno 2017

SHARE

Non pensavano certo che partecipare ad un gioco innocuo, per famiglie e simpatico come 'Reazione a catena' le avrebbe portate nel mirino degli haters del web, eppure è andata proprio così: Noemi, Annachiara e Chiara, le tre simpatiche studentesse di Modena che hanno partecipato al quiz con il nome di battaglia 'Le caffeine' ne hanno parlato solo ora.

REAZIONE A CATENA, COSTRETTO A INTERVENIRE AMADEUS: ECCO COSA E' SUCCESSO

La colpa de Le Caffeine è stata quella di mandare a casa i campioni storici I Tre di denari, che imperversavano da diverse puntate vincendo ogni sera e dimostrando una bravura fuori dal comune: un'eliminazione che è stata condita da polemiche nei confronti degli autori del gioco, accusati addirittura di aver "complottato" per mandare via i tre ragazzi.

La rabbia dei fan de I tre di denari si è riversata perà anche su Le Caffeine, che sono diventate campionesse a scapito dei loro idoli: una rabbia concretizzatasi in insulti gravi e cyberbullismo.

"LE TRE OCHE, GALLINE STARNAZZANTI, ODIOSE, SCEME, DEFICIENTI, PAZZE DA MANICOMIO, INSULTI ALL'INTELLIGENZA, MALEDUCATE, SGUALDRINE, STUPIDE, IGNORANTI, RACCOMANDATE, FALSE SIMPATICHE, DA PICCHIARE, DA UCCIDERE… Questi sono soltanto alcuni degli innumerevoli insulti che ci hanno sommerso in questi giorni, in seguito alla nostra partecipazione al programma televisivo “Reazione a Catena”. Sapevamo benissimo che battere i super campioni ci avrebbe portato ad essere prese di mira dai loro numerosissimi fans, ma non potevamo immaginare che la cattiveria delle persone potesse arrivare fino a certi livelli -hanno scritto le ragazze in un lunghissimo post.

"Ovviamente non è il primo caso in cui i fan sfegatati di una squadra rivolgono critiche e insulti pesanti nei confronti degli avversari. Abbiamo ricevuto diversi messaggi da ex concorrenti di Reazione a catena che ci hanno offerto il loro sostegno e che ci hanno detto di avere ricevuto il nostro stesso trattamento, anche solo per avere “osato” sfidare i campioni. Pensateci due volte prima di scrivere cattiverie dietro a uno schermo e, soprattutto, riflettete sul fatto che insultare gli altri non rende migliori né voi, né le persone che sostenete", hanno concluso le ragazze, inviando poi un grande in bocca al lupo ai nuovi campioni e ringraziando Amadeus e tutta la squadra per la bellissima esperienza vissuta.

foto @facebook - archivio