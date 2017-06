Lino Banfi e le anticipazioni di Un Medico in famiglia 11: ecco chi ci sarà

Lino Banfi a Tv Sorrisi e Canzoni svela i retroscena della ventennale fiction. Un medico in famiglia 11, infatti, compie 20 anni e a festeggiare queste puntate speciali ci saranno tanti personaggi che hanno caratterizzato la fiction. Ecco tutte le anticipazioni raccontate da Lino Banfi

di Giuseppe Guarino - 21 Giugno 2017

SHARE

Sono passati quasi 20 anni da quando Un medico in famiglia fece la prima apparizione sui nostri teleschermi. Da allora, la villetta di Poggio Fiorito e i personaggi della fiction sono diventati familiari per i telespettatori italiani. Su tutti, domina la grande presenza scenica di Lino Banfi, che nelle vesti di Libero Martini si è trasformato nel nonno più amato della nazione.

MARIA DI UN MEDICO IN FAMIGLIA IRRICONOSCIBILE: ECCO COME E' OGGI LA FIGLIA DI LELE MARTINI

Nel 2018 la serie compirà il suo ventesimo anno di età. Per festeggiare questo anniversario la Rai ha annunciato la messa in onda della stagione numero 11. A dare qualche anticipazione su quello che potrebbe accadere è proprio Lino Banfi, che ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato in anteprima alcune succose novità.

«Posso assicurare che ci sarò anche io – ha dichiarato l'ex re della commedia sexy all'italiana – anzi, ho un accordo con gli autori: Nonno Libero sarà presente in 13 serate su 13. In passato si è preso diverse “vacanze”, ma per il ventennale vogliamo fare le cose in grande».

Secondo quanto trapela dall'intervista, le registrazioni dei nuovi episodi partiranno il prossimo gennaio. La sceneggiatura non è tuttavia ancora definita: «me la faranno leggere solo all'ultimo. Perché ho l'abitudine di proporre modifiche e dire: “Ma perché a questo punto Nonno Libero non fa così o cosà?”. Sono un po' rompiscatole, lo ammetto. Ma sempre a fin di bene».

Lavori ancora in corso, dunque, ma ci sono già le prime conferme del cast. Oltre a Lino Banfi rivedremo sicuramente anche Milena Vukotic e Giulio Scarpati, rispettivamente nei ruoli di Nonna Enrica e di Lele Martini: «con Milena c'è un legame speciale. Anche con Giulio c'è grande amicizia e quando mi incontra mi dice sempre “ciao papà!”».

Una sorpresa solo in parte, dunque. Qualche voce di corridoio accenna anche ai ritorni celebri di Margot Sikabonyi (Maria) e Lunetta Savino (Cettina), assenti da qualche tempo da casa Martini. Chissà che non spuntino davvero al fianco di Nonno Libero proprio in occasione delle celebrazioni del ventennale.