Dopo la bufera di Striscia, Flavio Insinna torna in tv su Raiuno: ecco dove lo vedremo

Flavio Insinna, nonostante lo scandalo fuori onda che lo ha colpito qualche settimana fa, tornerà in tv nella prossima stagione televisiva: ecco cosa farà

21 Giugno 2017

In molti avevano pensato che la carriera di Flavio Insinna, dopo i fuori onda diffusi da Striscia la notizia, fosse arrivata al capolinea: le urla, gli insulti e le parolacce dell'Insinna furioso avevano deluso e amareggiato molti fan, abituati a vederlo nelle vesti bonarie e pacate di conduttore familiare.

Ma di contro erano tantissimi i sostenitori che invece continuavano a difenderlo e a scagliarsi contro Striscia, accusata di bullismo mediatico. A sostenere Insinna anche i vertici di casa Rai, primo fra tutti il direttore di Rai1 Fabiano che si è schierato con un tweet, e diversi colleghi, fra cui il collega di fiction e dopofiction Nino Frassica.

Ed è proprio Frassica, intervistato da DiPiù, ad ufficializzare il ritorno di Insinna su Rai1 dopo le polemiche: Flavio sarà al suo fianco nella nuova stagione di Dopofiction, il talk in seconda serata incentrato sul mondo della serialità, che andrà in onda probabilmente in autunno.

Nessuna epurazione dunque ai danni di Flavio Insinna, che continuerà tranquillamente a lavorare in Rai: una buona notizia per tutti i suoi fan, che speravano di rivederlo in video al più presto.

Frassica ha voluto spendere ancora delle parole per il collega, come aveva già fatto in precedenza, e tornando sull'affaire Striscia ha dichiarato: ."..avrà sbagliato a dire quelle cose, ma intanto non le ha dette in faccia a nessuno, poi si è scusato. (...) Insinna vive tutto con emotività, non è un freddo cinico lui è uno che ci mette il cuore, costi quel che costi, nella tv. Se fosse stato più indifferente, tutto questo non sarebbe successo"

