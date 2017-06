"È una vergogna", terremoto in Rai dopo il maxi contratto a Fabio Fazio

'Vergogna tutta italiana', dopo il contratto stellare a Fabio Fazio arriva una diffida per la Rai: ecco cosa emerge in queste ore

di Francesca Demirgian - 28 Giugno 2017

Nelle ultime ore non si parla d'altro. Il maxi contratto firmato tra Fabio Fazio e la Rai ha fatto balzare tutti dalla sedia, Codacons compreso. Il conduttore di Che tempo che fa che, nella prossima stagione televisiva, sarà su Raiuno con due programmi, ha stipulato con la tv pubblica un contratto che supera – e di molto – il tetto massimo dei 240 mila euro.

Secondo quanto firmato tra Fabio Fazio e la Rai, infatti, il conduttore italiano dovrebbe mettersi in tasca 2,8 milioni l'anno per ben 4 anni, raggiungendo dunque un totale di 11,2 milioni di euro. Una cifra stellare che non è passata inosservata al Codacons, che ha immediatamente diffidato la Rai.

"La vergogna tutta italiana avvenuta con Fazio non deve più ripetersi – si legge nel comunicato stampa del Codacons - in tal senso la Rai deve prevedere in ogni contratto una clausola scritta da far sottoscrivere all'artista/conduttore avente ad oggetto il patto di non concorrenza quinquennale”.

Si tratta, in sostanza, di una clausola con la quale l'artista promette di non lavorare per altre reti televisive per almeno i 5 anni successivi alla scadenza del contratto stipulato. “Ciò – ha spiegato il Codacons - per evitare sia situazioni anomale come quella di Fabio Fazio, nella quale una pseudo-trattativa con La7, secondo molti inesistente, avrebbe spinto la Rai a concedere il maxi-stipendio al conduttore, sia per impedire che gli artisti possano sfruttare la tv di Stato per ottenere notorietà e pubblico da portare poi in altre reti".

Il Codacons ha presentato un'istanza alla magistratura e un esposto alla Corte dei Conti, richiedendo anche il sequestro del maxi contratto tra la Rai e Fabio Fazio.

Una brutta storia, una vergogna tutta italiana, che posizionerà anche Fabio Fazio al primo posto nella classifica dei conduttori delle tv pubbliche più pagati in Europa, ma dalla quale il conduttore e la televisione pubblica, in ogni caso, usciranno non proprio a testa alta.