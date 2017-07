Caterina Balivo anticipa le novità di Detto Fatto

Lo show dei tutorial, che a settembre partirà senza Caterina Balivo che arriverà dopo poche settimane, cambierà modalità e aggiungerà qualcosa di nuovo: una volta a settimana la puntata sarà in diretta e nel programma verrà dato spazio anche alle interviste della conduttrice

di Francesca Di Belardino - 27 Luglio 2017

Detto Fatto ripartirà a settembre su Rai2 senza la sua "capitana" Caterina Balivo, in pausa maternità: una pausa breve, di qualche settimana, durante la quale verrà rimpiazzata da Serena Rossi. Caterina tornerà però più carica che mai alla guida della sua creatura, di cui ha recentemente anticipato le novità in un'intervista al quotidiano La Stampa.

Detto Fatto resterà sempre quel programma di tutorial che ha conquistato man mano il cuore dei telespettatori fino a diventare una colonna portante del pomeriggio di Rai2, ma con qualche "dettaglio" in più: come anticipa Caterina, almeno una puntata a settimana sarà in diretta. Una modalità diversa che permetterà al programma di seguire la sua vocazione social ma che restituisce anche una dimensione più vera ed immediata ai siparietti e alle battute della conduttrice con i suoi tutor.

Detto Fatto si arricchirà di momenti diversi, tra cui quelli dedicati alle interviste, realizzate in modo da essere coerenti con il programma. "Voglio proporre persone che abbiano qualcosa da raccontare di sé, una propria storia. Coerentemente con il programma, è solo un altro modo di fare ‘tutorial’. Vorrei intervistare musicisti, scrittori, eccellenze italiane di ogni genere, primi nel mondo ma spesso assolutamente sconosciute da noi”, ha dichiarato infatti la Balivo.

Nelle parole della sua conduttrice, Detto Fatto è andato ad occupare un posto vuoto nella programmazione televisiva italiana: la sua forza, anche il prossimo anno, sarà quella di mescolare argomenti molto leggeri a tematiche delicate. Come quelle del mondo curvy, con la vincitrice del contest dello scorso anno che sarà di fatto l'indossatrice ufficiale della trasmissione.

foto @instagram - archivio