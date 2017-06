'Tutto preparato', accuse a Temptation Island dopo la scoperta del rapporto tra Camilla, Riccardo e la corteggiatrice Simona

Simona ci prova con Riccardo a Temptation Island ma in tanti notano una stranezza: Camilla e Simona in realtà sono... Ecco tutte le prove svelate su Twitter e Instagram

di Eleonora D'Urbano - 27 Giugno 2017

Temptation Island 2017, Riccardo, Camilla e Simona: il triangolo amoroso che sa di sospetto

Sono state finalmente presentate le 6 coraggiose coppie che vogliono mettere alla prova il loro amore a Temptation Island 2017 e tra queste i nomi che saltano immediatamente all’occhio sono quelli di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, i due fidanzati che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne.

La loro storia è molto recente, stanno insieme soltanto da 6 mesi e hanno deciso di partecipare a Temptation Island per smorzare la reciproca gelosia: certo è che tra tutti quegli aitanti tentatori e quelle bellissime tentatrici con cui condividono i rispettivi resort, la missione non è affatto semplice.

Come abbiamo visto nella prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, ad attirare l’attenzione dell’ex tronista è stata Simona Solimeno, fascinosa mora che è entrata in sintonia con lui praticamente da subito, gli ha spalmato la crema sulla schiena, fatto dei massaggi e concessa qualche chiacchiera in confidenza con il giocatore di basket.

Le immagini che Filippo ha mostrato a Camilla Mangiapelo hanno scatenato la giovane che, incredula per il comportamento tenuto da Riccardo, ha già promesso che fuori si faranno i conti. Ma c’è un dubbio atroce che in queste ore sta imperversando sui social: Camilla e Simona non erano amiche ai tempi di Uomini e Donne?

Se ben ricordate, la Solimeno si è presentata al talk dei sentimenti per corteggiare Claudio D’Angelo, ma poi ha lasciato la trasmissione autoeliminandosi: nel frattempo, però, ha costruito un rapporto con la coppia lasciando tracce della loro amicizia su Instagram a suon di like e commenti.

Non vi sembra strano che l’amica di Camilla corteggi il suo fidanzato? Ebbene, già si grida al complotto: “È tutto preparato” fa sapere un utente che ricostruisce la relazione social tra i tre protagonisti di Temptation Island 2017, anticipando che nella prossima puntata – attenzione, SPOILER – nonostante le avances (fake?) di Simona Solimeno, Riccardo e Camilla si chiariranno e se ne andranno dal programma insieme.