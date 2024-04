A Roma, vista la densità della popolazione, capita spesso di rimanere imbottigliati nel traffico e di ritrovarsi coinvolti anche in qualche tamponamento.

Solitamente per incidenti stradali lievi basterebbe redigere il CID a entrambi i conducenti e pagare poi la somma necessaria a riparare i danni subiti. A volte però, è meglio non fidarsi ciecamente di chi dice di essere stato tamponato. Si registrano, infatti, ormai da anni numerose truffe che vengono fatte su strada da delinquenti in cerca di soldi facili.

Oggi, vi parleremo della truffa della carta vetrata

Una delle truffe che continua a mietere vittime è quella della carta vetrata. Come funziona?

Per prima cosa il truffatore si accosta alla macchina della vittima nella parte sfregiata, per l’appunto, dalla carta vetrata. Successivamente mostra al malcapitato i “danni” subiti, dimostrandosi parecchio alterato dall’accaduto.

L’obiettivo in questo genere di truffe è quello di cogliere di sorpresa la vittima a cui viene proposto di chiudere la faccenda pagando una somma, dai 50 ai 100 euro, come gesto di “favore”, al fine di evitare di sporgere denuncia.

Ma come è possibile sfuggirne?

Se siete piuttosto sicuri di non aver urtato la macchina e di non averla quindi danneggiata, allora è importante chiamare subito le autorità locali per evitare la truffa.

In questo modo, la vigilanza si accerterà subito che la persona che vi sta accusando non sia stata già inserita nella black list o non avesse comunque l’intento di fregarvi.

Non a caso sono già molti i casi in cui poliziotti e carabinieri hanno rintracciato questo tipo di criminali e inseriti poi nella lista nera.

Uno degli ultimi episodi è stato fatto in via Boccea. Secondo le ricostruzioni, l’uomo sarebbe scappato, come molti di questi raggiratori, proprio successivamente alla chiamata fatta agli agenti e preso poco dopo. Il criminale in questione sembrerebbe essere alto circa 1.60, di corporatura robusta e su una vecchia Renault scenic grigia.

È importante quindi non fidarsi ciecamente di chi si incontra, specialmente in strada, per evitare di incorrere in questo genere di truffe.