MOSTRA CONCORSO – Premiazione 11 Maggio 2024

Si è conclusa sabato 11 maggio 2024 la mostra concorso promossa dalla associazione culturale ArtePerOGGI e dalla storica Bottega d’Arte della Ditta “G.Poggi – Belle arti dal 1825” con il patrocinio dell’ Assessorato alla cultura del comune di ROMA e con la collaborazione di storici brand a servizio dell’arte come CANTAGALLI, Faber-Castell, HAHNEMUHLE, LIQUITEX, SENNELIER. La mostra concorso “Reminiscenze Future” allestita nella suggestiva cornice della Ex Cartiera Latina a Roma, nello storico Parco della Appia Antica, dal 4 MAGGIO AL 12 MAGGIO 2024 ha raccolto le opere finaliste del Premio “arte PerOGGI”, edizione 2024. La mostra, a cura di Simonetta De Cubellis e Maria Cristina Cadolini, con l’allestimento di L’ARCHETIPO dell’architetto Mauro Fratini, anche quest’anno ha voluto essere stimolo a proporre visioni personali e originali del nostro tempo.

La giuria presieduta dall’autorevole critico d’arte Duccio Trombadori, onorata dalla presenza di Alfredo Pirri, uno deimassimi artisti contemporanei, insieme alla prof. Sabina Alessi, la prof. Maria Cristina Regio e Maria Cristina Cadolini, dopo aver esaminato attentamente tutte le opere esposte ha assegnato i seguenti premi:

Primo premio a MICHELE COLASANTI con l’opera DIVERSITA’

Secondo premio a GIULIA FAGIOLI con l’opera ANIMA

Ottavi

Terzo premio SILVANO OTTAVI con l’opera 1,618

Quarto premio ANASTASIA CHALKOVSAKAIA con l’opera QR

Menzioni speciali sono andate ai seguenti artisti

LORENZO COLOMBO con l’opera GEOMETRIE ROSSE

GIOVANNI GIORDANO con l’opera STANZA DEI GIOCHI

Marton

MAJORIE ANN MARTON con l’opera IPNAGOGIA

TITTI VISTA con l’opera IL PASSATO

I premi sono stati assegnati dalla giuria valutando sia la perizia tecnica nella realizzazione delle opere che la contemporaneità dei temi trattati, volendo la mostra essere appunto vetrina delle espressioni di un’ Arte PerOGGI. L’artista vincitore del primo premio, MICHELE COLASANTI ha conseguito la Laurea magistrale in cinema e televisione presso il DAMS di RomaTRE e segue I Laboratori d’ Arte della Comunità di Sant’Egidio. Quest’anno l’edizione si è arricchita di altri premi, con grande soddisfazione per gli artisti che hanno adottato e presentato altre tecniche espressive, come acquerelli e pastelli. Sono stati infatti assegnati i seguenti premi:

Premio per il miglior Acquerello MARIA PIA MICHIELETTO

Premio per il miglior Pastello a LORENZO POGGESI

In questa edizione, anche il pubblico che ha visitato la mostra ha potuto esprimere il proprio voto per le opere in esposizione. E’ quindi stato assegnato anche il premio all’artista che ha conseguito il maggior numero di voti espressi dai visitatori. Anche questa iniziativa ha suscitato grandi consensi considerandone la grande partecipazione.

Deep Blue

Premio del pubblico a ANNA CESARINI con DEEP BLUE

L’esposizione ha ospitato anche l’opera, fuori concorso, , Art and Poetry, della università RUFA presentata dal Prof. Alessandro Ferraro, lavoro che ha interessato e conquistato molti dei visitatori. La cerimonia si è tenuta con grande partecipazione e afflusso di pubblico presso l’Auditorium della Ex Cartiera Latina nel Parco della Appia Antica;

Un’edizione di successo e di grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti, che hanno calorosamente ringraziato GiamPiero Poggi della “G.Poggi – Belle arti dal 1825” che da molti anni per l’impegno e il supporto a questa iniziativa, iniziativa che consolida la sua presenza nel mondo dell’arte contemporanea.