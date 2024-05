In occasione del 1° anniversario di Allegrío giovedì 30 maggio ore 20:30, nella splendida Via Veneto, ci si potrà immergere in una cena 4 mani con lo Special Guest Chef Emmanuel di Liddo e i resident Chef Daniele Creti, Ivano Veccia, Giuseppe Aiello,Mario Di Costanzo

In Via Veneto ritorna la “Dolce Vita” con la voce di Maria Elena Infantino che accompagnerà la cucina autentica di Chef Emmanuel di Liddo: una serata all’insegna della felicità per il primo anniversario di Allegrío.

In occasione del 1° anniversario di Allegrío giovedì 30 maggio ore 20:30, nella splendida Via Veneto, ci si potrà immergere in una cena 4 mani con lo Special Guest Chef Emmanuel di Liddo e i resident Chef Daniele Creti, Ivano Veccia, Giuseppe Aiello,Mario Di Costanzo. La serata vedrà poi l’accompagnamento musicale live in pieno Italian Style della cantante Maria Elena Infantino, figlia d’arte di Raina e Luigi Infantino (noti cantanti lirici, quest’ultimo definito “Il tenore della grazia” da Luciano Pavarotti).

Una serata all’insegna dell’ottima cucina e dello stare bene divertendosi, rivivendo in pieno lo spirito della Dolce Vita che, nei piaceri mondani, ritrova una vita spensierata.

Il Menu di Allegrío’s Anniversary:

Entrée di Emmanuel Di Liddo & Ivano Veccia – Napulè mille colori:

– Padellino, provola di Agerola, limone, pomodoro confit, pomodoro semi-dry, pomodoro secco, assoluto di pomodoro, cipollasta bilizzata, maionese di capperi e limone, origano, basilico baby, parmigiano reggiano e alici Armatore;

Antipasto di Daniele Creti & Mario Di Costanzo – Non è quel che sembra:

– Finto uovo di seppie, gamberi e cozze, cruditè di verdure al limone e salsa alla luciana;

Pizza di Ivano Veccia & Giovangiuseppe Aiello – Mimì alla Ferrovia:

– Crema di provolone del monaco, provola, peperoni grigliati. All’uscita: crumble di pane aromatizzato, pepe, provolone del monaco a scaglie, basilico fresco e olio evo tenera ascolana;

Primo di Emmanuel Di Liddo – Il raviolo Ischitano:

– Pasta acqua e farina ripiena di ricotta di bufala, salsa di pomodoro, dripping di parmigiano e basilico;

Secondo di Daniele Creti & Emmanuel Di Liddo – Lo sgombro e le zucchine in tre declinazioni:

– Filetto di sgombro marinato agli agrumi, fiore di zucca infornato ripieno di provola affumicata, zucchine alla scapece emaionese di zucchine;

Dessert di Mario Di Costanzo – Allegrío’s Cake:

– Frolla alla nocciola, mousse alla nocciola,crema montata al cioccolato al latte e composta di mango.

80€ p.p. – vini inclusi.

—

Chef Emmanuel di Liddo, ischitano classe ’84, ha girato per il mondo grazie alla sua infinita passione per la cucina, passione che lo ha condotto alla scoperta di nuove tecniche che ha poi apportato ai suoi piatti così tanto legati al territorio e al Sud Italia. Gli inizi lo vedono in un piccolo albergo di fronte casa dove, su spinta di mamma Adriana, ha potuto formarsi dalla pasticceria alla cucina. Ha viaggiato dall’Italia alla Svizzera, da Londra a Montecarlo, Belgrado, Riga, Dubai e in America. Chef Ambassador del marchio “Rustichella d’Abruzzo”, attualmente opera al Parco Negombo, sito nella meravigliosa Isola d’Ischia dove oggi indossa la divisa dell’Executive Chef dell’Hotel della Baia e del Ristorante “Al Fugà” situato all’interno del parco stesso.

“Sono onorato di prender parte a questo evento così speciale per Allegrío, arrivare da Ischia e festeggiare il primo anno di un nuovo locale è sempre affascinante e motivante, soprattutto quando si festeggia con le persone con cui ci si vuole bene e ci si stima. Sarà una serata fantastica dove il sole di Allegrío ci illuminerà con i suoi raggi per tutta la notte” dice Chef Emmanuel di Liddo.

Maria Elena Infantino nasce a Lecco crescendo in una famiglia di noti cantanti lirici, Raina e Luigi Infantino, definito come il tenore della grazia da Luciano Pavarotti. All’età di 18 anni, si trasferisce a Londra per studiare recitazione al Foundation course di East 15 ed in seguito al triennio all’Academy of Live and Recorded Arts (ALRA). Debutta al Royal Albert Hall di Londra, per il cinquantesimo anniversario dei Beatles e veste i panni anche di produttrice creando lo Show “Infantino and friends” al Leicester Square theatre del West End di Londra (spettacolo dedicato a suo padre). In seguito, crea il suo One Woman Show sulla leggendaria Edith Piaf che, in questi ultimi 12 anni, ha fatto il giro del mondo, fra Roma, Los Angeles, Lussemburgo, Bulgaria, Washington, Baltimora, Hong Kong e oltre. Fra i vari riconoscimenti, Maria Elena vanta il premio per “Cantante dell’Umanità” per il suo lavoro svolto assieme a CNN hero Chef Bruno Serato, che sfama 5000 bambini al giorno al Caterina’s Club in Orange County, California, US. Maria Elena vive fra Los Angeles e Londra e si esibisce cantando in 7 lingue in giro per il mondo.

“Credo fermamente che niente accade per caso! Attendo con fervore di cantare ad Allegrío: un luogo magico creato con amore, fantasia e dedizione! Mi sono subito sentita a casa e non vedo l’ora di condividere una serata travolti dalla musica della Dolce Vita internazionale e festeggiare fra amici e amore per la vita!” dice Maria Elena Infantino.

Allegrío ha dato vita ad uno spazio in cui i colori prendono il sopravvento con un design camaleontico attraverso le sue quattro sale: Joyful – Lucky – In Love – Intrepid. La proposta gastronomica ricalca l’italianità nel suo senso più puro, ricordando gli anni della Dolce Vita che hanno segnato per sempre l’immaginario collettivo. L’insegna di Via Veneto si appresta così a festeggiare un anno di nascita ma anche di successi e novità, proprio come il calendario di eventi che con Allegrío Guest Stars porterà nel cuore di Roma vere e proprie stelle della buona cucina oltre ad ospiti di gran rilievo a cui il team resident di Allegrío aprirà le porte.

CONTATTI ALLEGRIO

Via Vittorio Veneto 114 – 00187 Roma

Tel. 0645543423

Info e prenotazioni per la cena del 30 maggio:

events@allegrio.com

3277682871