Un programmazione ricchissima quella che ci attende da Ottobre su Netflix, in pole position l'attesa seconda stagione di Stranger Things.

di Francesca Demirgian - 02 Ottobre 2017

SHARE

Da Suburra a Stranger Things 2 tutte le serie TV da ottobre su Netflix

Dopo le vacanze estive, una nuova stagione televisiva ha ufficialmente preso il via. Anche Netflix è pronto per presentare la sua ricca programmazione. Già ad ottobre saranno moltissime le serie tv e le produzioni originali in programma nei palinsesti aziendali. E noi stiamo per svelarvele tutte.

Tre appuntamenti da non perdere il 6 Ottobre su Netflix

Da segnare sul calendario, la data del 6 Ottobre. Tre sono le uscite previste in questa giornata. Prima fra tutte Suburra la serie, prima serie italiana prodotta da Netflix, diretta da Michele Placido e ispirata all'omonimo romanzo di De Cataldo e Bonini. La serie racconterà alcune delle vicende precedenti a Mafia Capitale. Nel cast: Francesco Acquaroli, Alessandro Borghi, Adamo Dionisi, Giacomo Ferrara, Claudia Gerini, Filippo Nigro ed Eduardo Valdarnini.

Dall'Italia si vola in Giappone con Id-O, anime diretto da Goto Taniguchi. Protagonista è Maya Mikuri, studentessa dell’Alliance Accademy che da un’esercitazione si troverà catapultata in una realtà del tutto inaspettata. L' animazione è di Sanzigen.

Infine ogni giovedì appuntamento con un nuovo episodio di Designated Survivor seconda stagione. La serie racconta la storia di Tom Kirkman divenuto presidente degli Usa dopo l’omicidio del precedente presidente in un attentato terroristico.

Il 12 Ottobre su Netflix rivive la soap di successo degli anni '80

Ad ottobre su Netflix arriva Dynasty, remake della soap opera di successo uscita negli anni ’80. Il 13 ottobre sarà la volta della serie crime Mindhunter, prodotta da David Fincher. Protagonisti sono alcuni agenti dell'FBI che per risolvere dei casi complicati chiedono aiuto a dei serial killer in prigione.

Il 17 ottobre uscirà Slasher: Guilty Party, una serie che lo scorso anno era in onda su Chiller tv, ma che Netflix da quest’anno ha scelto di acquistare. Ambientata in Canada durante l'inverno, la serie vede protagonisti un gruppo di psicologi costretti a nascondere le prove di un delitto commesso in gioventù. Ad attenderli, però, un’orribile vendetta contro di loro.

Stranger Things 2 arriva il 27 Ottobre su Netflix

Per concludere in bellezza la programmazione di ottobre su Netflix, torna Stranger Things con la sua seconda stagione, a partire dal 27 ottobre. Siamo nel 1984 e i cittadini di Hawkins sono ancora scioccati dal demogorgone e dai segreti di Hawkins Lab. A rendere ancora più spaventosa questa nuova storia, sarà un’entità misteriosa che continuerà a minacciare i sopravvissuti.

foto archivio - facebook