Liti in tv 2020: i momenti più trash dalla RAI a SKY

Litigi in tv 2020: quali sono stati i momenti più memorabili del trash televisivo di quest’anno? Ecco una bella carrellata di strani episodi…

Questo 2020 ci ha regalato tante emozioni contrastanti ma, per chi ama il trash, è stato un momento estremamente soddisfacente per il numero di litigi mostrati in diretta tv. Dalla Rai a Sky, passando per Mediaset, di episodi memorabili ce ne sono stati a bizzeffe… Ma quali saranno stati i migliori?

Litigi in tv 2020: il battibecco a distanza tra Adriana Volpe e Magalli

Una grande risonanza l’ha avuta il battibecco a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Da un lato lui l’ha presa in giro per i bassi ascolti di Ogni Mattina, scrivendo su Facebook un poco felice “0,9%, tutti zitti, chi deve capire capisce…“.

La Volpe gli ha quindi risposto in diretta tv, rispolverando vecchi rancori: “Vorrei fare una replica a un post che Magalli ha scritto ieri, e che oggi prontamente ha tolto. In questo messaggio c’era una emoticon, un gesto, che dice ‘stai zitta’. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai. Hai provato per tanti anni a farmi star zitta. Non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi. Tu caro Giancarlo, con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto per le persone e di non avere rispetto delle donne. E questo non te lo permetto”.

Un discorso complesso nel quale si sono inseriti anche alcuni esterni, come Marcello Cirillo e Rita Dalla Chiesa, ma sul quale il conduttore Rai è tornato con forza dicendo: “C’è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni”.

Ciao Darwin: il trash tv contestato dall’America

Recente è anche la polemica sulla puntata di Ciao Darwin andata in onda lo scorso 27 giugno con la sfida tra Italiani e Stranieri. Nel momento contestato, una ragazza di colore (rappresentante degli stranieri), faceva la sfida dei cilindroni e, perdendo, si ritrovava sommersa di acqua…

Un ragazzo americano si è imbattuto nella scena e, su Twitter, ha scritto: “Accendo la tv italiana e trovo che sul Mediaset 5 di Berlusconi c’è uno show chiamato Ciao Darwin nel quale gli italiani applaudono mentre una straniera nera viene annegata in un serbatoio per aver dato risposte sbagliate a domande banali – il tutto sorvegliato da due uomini in giacca e una donna silenziosa in bikini”.

Una polemica pesante che vuol presupporre una sorta di razzismo del programma di Canale 5. Un fraintendimento enorme, tanto che Marco Salvati – autore di Ciao Darwin – ha pensato bene di rispondergli così: “Ciao, sono uno degli autori dello spettacolo. Così triste che ti sei perso la parte migliore, quando uccidiamo tutti i concorrenti che hanno perso il gioco, non importa se sono bianchi o neri. I bambini a casa lo adorano”.

Mara Venier: la sfuriata con Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti

Ma i litigi in tv 2020 a volte accadono anche all’interno della stessa rete. Ne è un esempio la sfuriata di Mara Venier contro Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti.

A UnoMattina in Famiglia, Tiberi e Ippoliti avevano infatti commentato ironicamente l’infortunio al piede di Mara Venier, che ha condotto Domenica In con tanto di gesso.

Ippoliti, durante la sua rubrica in tv, ha ironizzato dicendo: “Il piede rotto è ormai diventato un must. Molte si ingessano nelle loro trasmissioni”, mentre Timperi ha ribattuto con “Anche certi conduttori del telegiornale sono ingessati”.

Di fronte a queste parole, Mara Venier è esplosa su Instagram: “Due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo. Cari Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, non si ironizza e si ride sul dolore e la sofferenza di una persona… siete due poveracci”.

Litigi in tv 2020: Pierluigi Diaco conquista il podio

Il re dei litigi in tv di questo 2020 è sicuramente Pierluigi Diaco, che riesce a provocare polemiche per i suoi atteggiamenti discutibili durante il suo programma Io e Te.

Si vocifera di un suo litigio con Alberto Matano, ma a far notizia è quanto accaduto in diretta tv con diverse ospiti, come Monica Setta, Bianca Berlinguer e Jo Squillo…

Durante un’intervista con Monica Setta, Diaco ha parlato delle difficoltà da lei incontrate al momento della sua designazione come conduttrice di Uno Mattina in Famiglia, cominciando a chiedere: “Ma il pregiudizio ideologico nei tuoi confronti…” Monica Setta lo ha però interrotto, terminando di fatto la frase con un “qual era”.

Rimasto interdetto, il conduttore di Io e Te si è bloccato, facendo calare il gelo in studio, fino a sbottare in un: “Vuoi condurre tu?”

Il siparietto tra Pierluigi Diaco e Monica Setta ad Io e te non è nemmeno il primo di questa edizione del programma di Rai Due. Già qualche giorno prima era accaduto qualcosa. Quando ospite in studio c’è stata Jo Squillo, nota vegana, Diaco l’ha bloccata dicendo: “Rispetto il tuo pensiero, ma non lo condivido. Non sopporto i vegani che fanno la lezioncina sul mangiare”. Di fronte all’insistenza della cantante, lui è poi sbottato con un “Datte una calmata”.

E non è tutto, il 25 giugno, mentre ospite in studio era Bianca Berlinguer, in studio si è cominciato a sentire un forte rumore di trapano, dovuto a dei lavori in corso nello stesso palazzo. Anche lì, Diaco è sbottato di fronte alle risate della conduttrice di Carta Bianca, dicendo: “Questo è il miglior studio che mi potesse capitare, incredibile. Si fanno i lavori, mentre siamo in diretta…”

La lite tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Note arrabbiate anche a La Vita in Diretta, dove abbiamo assistito al più grosso dei litigi tv di questo 2020, quello tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Nell’ultima puntata, i due non si sono praticamente mai guardati negli occhi, né si sono salutati alla fine del programma… C’entra il fatto che lui è stato riconfermato, mentre lei a settembre non ci sarà? Eppure sembravano così affiatati…

Mihajlovic-Caressa: il litigio nel post partita di Bologna-Sassuolo

Anche nel calcio castigato del 2020 del Covid-19 non mancano momenti in cui i litigi in diretta tv travalicano il trash per diventare memorabili. Ne è un caso il battibecco tra il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic e Fabio Caressa di Sky Calcio Show.

L’allenatore del Bologna aveva contestato i palinsesti delle tv, che darebbero spazio solo alle grandi squadre, senza mettere giustamente in risalto le imprese delle piccole. Peccato che lo abbia detto usando epiteti poco felici per rivolgersi a Caressa.

“Ho visto quella trasmissione – ha esordito il serbo – con quello piccolino che conduce, il marito di quella Benedetta Parodi… C’erano anche dentro Bergomi e tutto. Ho sentito mezz’ora: non si è mai detta una parola del Bologna, è una vergogna! Sembra che lavorate su Inter Channel. Una vergogna! Si è parlato mezz’ora dell’Inter, nessuno si è permesso e gli è venuto in mente di fare complimenti al Bologna per la vittoria e per quello che ha fatto. È una vergogna, veramente. Questo non è giornalismo. Non voglio più parlare, ho detto quello che dovevo dirle. Non mi interessa più altro”.

La replica di Caressa è arrivata qualche giorno dopo, spiegando che al Bologna era stato dato molto spazio, ma anche difendendo la moglie, Benedetta Parodi: “L’unica cosa fastidiosa, ma non per me che non me ne frega niente, è il concetto che avere accanto una compagna di successo sia disdicevole. È una cosa un po’ grave nel 2020, soprattutto per chi ha due figlie come me”.

Foto: Kikapress