Io e te, Diaco sbotta con Monica Setta: ‘Vuoi condurre tu?’

A Io e Te succede di nuovo: Pierluigi Diaco viene interrotto da Monica Setta mentre la intervista e sbotta con un “Vuoi condurre tu” che gela lo studio.

A Io e te va in scena uno strano siparietto tra Pierluigi Diaco e Monica Setta, al punto che il conduttore del talk show pomeridiano di Rai Due ad un certo punto è addirittura esploso contro la collega. Ma cosa avrà mai fatto arrabbiare stavolta il buon Diaco? Che cosa gli avrai mai detto la conduttrice di Unomattina in Famiglia?

Io e te: Pierluigi Diaco sbotta con Monica Setta

Andiamo con ordine. Durante la puntata di Io e te andata in onda mercoledì 1° luglio, Pierluigi Diaco ha ospitato appunto Monica Setta, conduttrice della 31a edizione di Unomattina in famiglia insieme a Tiberio Timperi.

A parte il successo dell’ultima stagione del talk show mattutino di Rai Uno, si è parlato anche delle difficoltà incontrate dalla Setta, sulla cui figura molti avevano espresso dei dubbi al momento della sua designazione come volto femminile del programma.

A quel punto, Pierluigi Diaco ha cominciato a chiedere: “Ma il pregiudizio ideologico nei tuoi confronti…”

Non ha potuto però concludere la domanda, in quanto Monica Setta lo ha interrotto terminando di fatto la frase con un “qual era”.

Rimasto interdetto, il conduttore di Io e Te si è bloccato e, per un attimo, è calato il gelo in studio fino a quando lui ha chiesto: “Vuoi condurre tu?”

Divertita, la Setta ha risposto con un “no no” che ha stemperato la tensione e tutto si è concluso con una risata.

Pierluigi Diaco contro Jo Squillo: “Datte una calmata”

Il siparietto tra Pierluigi Diaco e Monica Setta ad Io e te non è nemmeno il primo di questa edizione del programma di Rai Due. Già qualche giorno fa era accaduto qualcosa. Quando ospite in studio c’è stata Jo Squillo, nota vegana, Diaco l’ha bloccata dicendo: “Rispetto il tuo pensiero, ma non lo condivido. Non sopporto i vegani che fanno la lezioncina sul mangiare”. Di fronte all’insistenza della cantante, lui è poi sbottato con un “Datte una calmata”.

E non è tutto, il 25 giugno, mentre ospite in studio era Bianca Berlinguer, ad un certo punto si è cominciato a sentire un forte rumore di trapano, dovuto a dei lavori in corso nello stesso palazzo.

Anche lì, Diaco è sbottato di fronte alle risate della conduttrice di Carta Bianca, dicendo: “Questo è il miglior studio che mi potesse capitare, incredibile. Si fanno i lavori, mentre siamo in diretta…”

foto: Kikapress