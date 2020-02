Non è semplice far perdere la pazienza a Maria De Filippi ma a quanto pare Armando ci è riuscito: ecco, secondo le anticipazioni, quanto sarebbe accaduto durante le registrazioni del Trono Over

Siamo abituati a vederla serafica, impassibile, seduta sugli scalini in mezzo al pubblico: Maria De Filippi, da quasi venticinque anni, gestisce Uomini e donne da spettatrice, senza entrare mai troppo nel merito e prendendo raramente posizione.

Ci voleva Armando per farle perdere la pazienza e così è stato, almeno stando alle anticipazioni del Trono Over: a quanto pare il rutilante corteggiatore ha fatto perdere la pazienza a Queen Mary una volta per tutte.

UeD anticipazioni Trono Over: Maria De Filippi furiosa

Come viene riportato su Il vicolo delle news, durante le registrazioni del Trono Over sarebbe scoppiato il caos. Al centro del dibattito Veronica, che sta iniziando a conoscere altri uomini: appena ha iniziato a parlare Armando si sarebbe subito inserito, prima accusandola di fare storie su IG contro di lui e poi lanciando frecciate ben più pesanti.

LEGGI ANCHE: — Sospeso Uomini e Donne, non lo vedremo più in tv: ecco il motivo della decisione

Armando avrebbe infatti fatto capire che Veronica ha una storia con un uomo che lui conosce, già impegnato: a quel punto è scoppiato il caos, con Tina e Gianni che si sono messi in mezzo e Veronica che è scoppiata in lacrime. Maria De Filippi a quel punto è intervenuta per ristabilire la calma, ma ha iniziato a sua volta a gridare contro Armando.

UeD, l’ira di Maria

Secondo chi era presente alla registrazioni, sarebbe stato Gianni a far presente a Maria cosa stava succedendo e cosa effettivamente, fra uno strillo e l’altro, stava dicendo Armando. A quel punto la De Filippi si è arrabbiata, accusando Armando di comportarsi allo stesso modo con tutte le donne che conosce e finendo sempre per farle piangere: lui ha tentato di difendersi ma, stando sempre ai racconti, Maria furibonda si sarebbe alzata di scatto lasciando lo studio e chiedendo a Tina di salutare per chiudere la trasmissione.

Dunque Armando Incarnato sarebbe riuscito nell’impresa di far perdere la pazienza a Maria De Filippi: vedremo se stavolta verrà allontanato definitivamente dalla trasmissione oppure no!