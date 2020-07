Il meglio del peggio del trash 2020

Anche nel calcio castigato del 2020 del Covid-19 non mancano momenti in cui i litigi in diretta tv travalicano il trash per diventare memorabili. Ne è un caso il battibecco tra il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic e Fabio Caressa di Sky Calcio Show.

L’allenatore del Bologna aveva contestato i palinsesti delle tv, che darebbero spazio solo alle grandi squadre, senza mettere giustamente in risalto le imprese delle piccole. Peccato che lo abbia detto usando epiteti poco felici per rivolgersi a Caressa.

“Ho visto quella trasmissione – ha esordito il serbo – con quello piccolino che conduce, il marito di quella Benedetta Parodi… C’erano anche dentro Bergomi e tutto. Ho sentito mezz’ora: non si è mai detta una parola del Bologna, è una vergogna! Sembra che lavorate su Inter Channel. Una vergogna! Si è parlato mezz’ora dell’Inter, nessuno si è permesso e gli è venuto in mente di fare complimenti al Bologna per la vittoria e per quello che ha fatto. È una vergogna, veramente. Questo non è giornalismo. Non voglio più parlare, ho detto quello che dovevo dirle. Non mi interessa più altro”.

foto: Kikapress