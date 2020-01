‘Non fare la vittima’, Rita Dalla Chiesa contro Adriana Volpe: cosa ha scritto sulla lite con Magalli

Rita Dalla Chiesa prende posizione nella lite tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli auspicando un confronto tra i due: "Lei fa la vittima" ha scritto su Twitter

Rita Dalla Chiesa interviene sulla querelle tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, dopo le rivelazioni che l’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha fatto durante il GF Vip. Secondo la giornalista, Adriana dovrebbe smettere di fare la vittima e auspica un confronto tra le due parti in causa.

Rita Dalla Chiesa contro Adriana Volpe su Twitter

La sua opinione sul caso Volpe-Magalli, l’ha affidata a un tweet. Replicando a un post del giornalista Mattia Buonocore che annunciava l’atteso incontro tra Rita Rusic e Valeria Marini nella puntata di stasera del GF Vip, Rita Della Chiesa si è scagliata contro Adriana Volpe.

LEGGI ANCHE: — Giancarlo Magalli, nuova frecciata velenosa per Adriana Volpe: cosa ha dichiarato su di lei

“Io aspetto il confronto Magalli – Volpe. Così’ lei la pianta di fare la vittima e di parlare male di lui e della Rai” ha scritto l’ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi. “Anche io lo aspetto. Magalli ci andrà?” la incalza il giornalista. Lei risponde con amarezza: “Troppo serio. Credo di no. Peccato però…”.

Non tutti sono d’accordo con lei

Non tutti gli utenti però sono d’accordo con Rita Dalla Chiesa e scendono in campo a difesa di Adriana Volpe. Quest’ultima, oltre ad aver raccontato del suo difficile rapporto con Magalli, ha denunciato anche un trattamento discriminatorio nei confronti delle donne che lavorano in Rai. Qualcuno, così, ricorda che anche lei non avrebbe usato parole tenere nei confronti di Mediaset dopo il suo allontanamento da Forum.

“Perché dovrebbe smetterla di parlar male della Rai? Lei fece lo stesso per la questione di Forum mi sembra. Si vede che, come ha fatto lei, ha le sue ragioni” si legge nel tweet di un utente, che allega anche un vecchio articolo nel quale Dalla Chiesa avrebbe dichiarato: “Quando vedo Forum cambio canale”.

Immediata la replica della diretta interessata: “Quelli sono i titoli a effetto. Ma quando mai ho detto una cosa del genere? Ho detto una volta che non vedo più’ Forum, è’ DIVERSO!”.

Ma l’utente continua, condividendo un altro articolo, più recente, in cui Rita si dice amareggiata per essere stata esclusa dai palinsesti Mediaset della scorsa stagione televisiva. “A Rete 4 stanno facendo un grande rinnovo, che condivido, ma speravo che, giornalisticamente parlando, si ricordassero di me. Ma per ora così non è stato!” aveva detto al settimanale Sono.

Ma la giornalista non ci sta a essere paragonata ad Adriana: “Mi scusi, ma tutto questo è’ molto diverso dal caso Volpe Magalli. TOTALMENTE diverso. Era una riflessione amara, e neanche riportata nel modo corretto. Una di quelle che qualunque conduttrice, prima o poi, si trova a fare. Non c’entra nulla con la signora Volpe”.