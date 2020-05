Frecciata di Paolo Fox a Magalli: nuovo scontro in vista?

Paolo Fox ancora una volta contro Magalli: cosa ha detto l'astrologo riferendosi al conduttore? Ecco cosa è successo a I Soliti Ignoti.

Fra Paolo Fox e Giancarlo Magalli non corre buon sangue? Non è la prima volta che i due se le dicono in diretta o a distanza. Questa volta è stato l’astrologo, durante una puntata de I Soliti Ignoti condotta da Amadeus, a lanciare una frecciata pungente a Magalli.

Paolo Fox: “Come Magalli! Però lui…”

Cosa è successo dunque durante la puntata? Amadeus era alle prese con la presentazione di uno degli ignoti. “Sono Davide ed ho 38 anni” ha detto il ragazzo. Su richiesta dell’astrologo, il concorrente ha rivelato anche di essere del segno del Cancro. Ecco arrivare la frecciatina diretta al conduttore di I Fatti Vostri.

Ah, del cancro? Come Magalli? Però lui è buono…

“Lui chi?” ha chiesto Amadeus. “Lui” ha risposto Fox indicando il concorrente.

Com’è facile immaginare, subito i telespettatori si sono riversati sui social per commentare l’accaduto.

“Ah del CANCRO? Come Magalli? Lui però è buono…”

Amadeus: “Anche Magalli lo è”

“Si quando vuole…” Le frecciate continue passivo-aggressive di Paolo🦊 #IsolitiIgnoti — Caciottaro 🚀 (@Caustica_mente) May 24, 2020

Forse per cercare di stemperare, Amadeus ha voluto proseguire “Ma anche Magalli… quando vuole”. Il conduttore non sapeva però di aver fornito a Paolo Fox un assist per proseguire: “Certo, scava scava, è buono”.

Come reagirà Giancarlo Magalli a queste punzecchiature? Staremo a vedere.