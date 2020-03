Niente più orchestra ai Fatti Vostri: ad annunciarlo è Giancarlo Magalli, le cui parole commuovono anche il regista del programma

Rivoluzione a I Fatti Vostri. Uno dei pochi programmi che continua ad andare in onda durante l’emergenza coronavirus, sebbene senza pubblico in studio, apporta un’altra modifica al tradizionale format. Dalla prossima settimana non ci sarà più l’orchestra ad allietare la trasmissione, come annunciato in diretta da Giancarlo Magalli.

Giancarlo Magalli annuncia: “Niente più orchestra”

Era piuttosto dispiaciuto – anche leggermente contrariato – Giancarlo Magalli, nel dare un nuovo annuncio al pubblico de I Fatti Vostri. Lo storico programma di Rai2, in questo delicato periodo emergenziale, dovrà fare a meno della musica live.

Il conduttore ha comunicato ai telespettatori che d’ora in poi, in ottemperanza delle misure restrittive del governo per contenere la diffusione del Covid-19, l’Orchestra non sarà più presente in studio a partire da lunedì prossimo.

Una decisione che lo rammarica e che svuota ancor di più la famosa Piazza Italia in cui solitamente Magalli incontrava i suoi ospiti.

La reazione del pubblico

Mentre Giancarlo Magalli comunicava il drastico provvedimento, il regista del programma si è emozionato, come ha notato un fedele telespettatore.

“Michele Guardì commosso mentre Magalli annuncia che dalla settimana prossima I Fatti Vostri dovrà fare a meno dell’orchestra e dell’accompagnamento musicale per evitare assembramenti, che colpo” ha scritto su Twitter.

C’è anche chi però non solo è d’accordo con la decisione assunta, ma addirittura auspica lo stop del programma.

“A me fanno ridere quelli de I Fatti Vostri che si rammaricano perché non ci sarà più l’orchestra invece di pensare di chiudere il programma come hanno fatto già tutti gli altri” ha cinguettato un utente.

Il programma di Magalli, da tempo, sta facendo a meno del pubblico in studio e, nei giorni scorsi, anche di Paolo Fox che non se la sente di parlare di oroscopo in un momento così difficile per gli italiani.