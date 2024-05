Mercoledì 12 Maggio è la Giornata Mondiale della Fibromialgia, una condizione clinica caratterizzata da dolore muscoloscheletrico cronico e diffuso, spesso associata a stanchezza, disturbi del sonno, problemi cognitivi e problemi psichici. L’evento benefico (con l’onlus Vincere di Dolore al Teatro 13 in Via Nicolodi) si intitola Le Voci di Eva ed è un concerto-spettacolo di forte impatto emotivo, un viaggio musicale e poetico tra lingue e culture del mondo con un format che è stato già protagonista di importanti palcoscenici in Italia e all’estero. Donatella Alamprese si fa voce delle donne e conduce il pubblico in un intreccio di canzoni e poesie, evocando profonde emozioni attraverso i più suggestivi luoghi dell’anima. Composizioni originali e re-interpretazioni tra melodie e testi poetici, raccontando storie di donne coraggiose e ispiratrici. Un viaggio poliglotta oltre spazi e confini geografici, da Ipazia d’Alessandria, Isabella Morra,fino alle donne armene e albanesi, alla poesia e la storia personale di Alfonsina Storni, Alda Merini e Yosano Akiko, per citarne alcune. Le Voci di Eva evoca la navigazione dei sogni e delle aspirazioni delle donne, la continua ricerca di libertà e identità oltre ogni confine.

Perché proprio il 12 Maggio? In questo giorno del 1820 nacque Florence Nightingale, oggi considerata la fondatrice delle Scienze Infermieristiche moderne e una delle donne britanniche più influenti dell’Età Vittoriana. La Nightingale (scomparsa a Londra nel 1910, dopo avere istituito una scuola per infermieri che esiste ancora oggi) soffrì molto probabilmente di fibromialgia.

Ha dichiarato il dottor Paolo Scarsella, Presidente dell’onlus ‘Vincere il Dolore’:

“La fibromialgia è una patologia invisibile, spesso non riconosciuta oppure minimizzata, nonostante nel 1992 sia stata inserita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati (International classification of diseases – ICD). La Giornata Mondiale della Fibromialgia nasce per far conoscere un dolore diffuso e sordo, una malattia considerata “fantasma” ed ogni 12 Maggio l’impegno è quello di sensibilizzare e invitare l’opinione pubblica e le Istituzioni a non sottovalutare una malattia che colpisce milioni di italiani, ma che tutt’oggi risulta difficilmente diagnosticabile. Il 12 Maggio abbiamo organizzato un evento benefico, per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di una apparecchiatura per la stimolazione nervosa, efficace per alleviare alcuni sintomi della fibromialgia, che doneremo al Centro Multidisciplinare di Terapia del Dolore della USL Toscana Centro, diretta dal Dott. Luigi Gioioso, nel cui interno sono due ambulatori dedicati, uno a Firenze, al Palagi ed uno a Prato, al Giovannini”.