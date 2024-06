Grado entra nei Guinness World Records e diventa protagonista del primo mockumentary digitale italiano. L’evento.

E record fu. Grado è la cornice del nuovo titolo che si inserisce nei Guinness World Records. La località del Friuli Venezia Giulia ha, infatti, ospitato il più grande raduno di persone vestite come il sole battendo il precedente primato raggiunto in Canada solo qualche settimana fa. L’appuntamento si è tenuto l’11 giugno con madrina Aurora Ramazzotti insieme ai creator LolloBarollo, Roccotnl e Il Ginnasio.

In una giornata che ha, nonostante le previsioni, ha saputo regalare anche il bel tempo, sono state in totale 310 persone a radunarsi presso G.I.T. SpA – Settore Spiaggia IMPERIALE (Ristorante Antiche Terme). Presenza imprescindibile per la validità della prova è stata quella del giudice ufficiale del Guinness World Records che ha verificato e attestato il record.

Foto di Erika Zucchiatti da Ufficio Stampa

Lo speciale avvenimento sarà al centro di uno dei tre episodi della webserie #SeiInGrado – L’isola del sole, primo mockumentary digitale italiano aperto a tutti dedicato al racconto del territorio. Al flashmob hanno preso parte anche le scuole di danza Dance All Day Grado e Associazione Olimpia Danze che si sono esibite sulle note del jingle realizzato da Il Ginnasio.

Il progetto è prodotto da Show Reel Agency e commissionato dalle realtà che presiedono il Tavolo dell’imposta di soggiorno che hanno unito le loro forze per ottenere il titolo. Tra gli obiettivi, la crescita e la promozione del brand “Grado” come destinazione turistica di eccellenza con attività di comunicazione, organizzazione di eventi ed escursioni.

Foto di Erika Zucchiatti da Ufficio Stampa

Foto di Erika Zucchiatti da Ufficio Stampa