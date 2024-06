Emma, Cristiano Caccamo, Claudia Gerini, Margherita Buy e Michele Bravi sono solo alcuni dei volti noti presenti all’evento.

La prestigiosa Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma ha accolto celebrities del cinema, dello spettacolo e del giornalismo in occasione della Charity Gala Dinner di Anlaids Lazio. Obiettivo dello speciale evento, tra glamour e solidarietà, è stato raccogliere fondi per finanziare le attività di prevenzione all’infezione da HIV, di lotta all’Aids e di sostegno alle persone con HIV.

“Un’occasione in più per fare luce su una malattia che esiste ancora, nonostante sembri dimenticata”, ha dichiarato Gianluca De Marchi, Presidente di Anlaids Lazio e CEO di Urban Vision Group, artefice e promotore della serata che ha fruttato 210mila euro.

“Sono 150.000 le persone affette da HIV oggi in Italia e si stima che altre 10.000 non sappiano di averlo”, ha proseguito De Marchi. “Vogliamo ricordare l’importanza della prevenzione e di sottoporsi al test rapido. Perché oggi di AIDS si può non morire più se si accede per tempo alle cure. Ma soprattutto vogliamo portare informazione, in particolare ai giovani. Lo facciamo con il progetto scuola Anlaids Lazio incontra gli Studenti e il progetto Anlaids Lazio incontra i Giovani. Ma vogliamo farlo anche sui mezzi di comunicazione più usati dai ragazzi: i social network”.

Da qui l’idea di coinvolgere gli oltre 300 ospiti vip chiedendo loro di condividere sui propri profili social le nuove campagne. Ovvero, Fallo per la tua salute e Proteggi te stesso e gli altri.

Su Instagram le campagne hanno registrato, considerando solo l’attività organica:

Copertura: 597.612 utenti unici che hanno visto i post, con 430.880 profili raggiunti 1.443 Interazioni 116.732 impression



Numeri che confermano come l’evento fisico abbia potuto trovare massima amplificazione attraverso i social sfruttando la capacità di diffusione di contenuti di pubblica utilità attraverso i profili delle tante personalità presenti.

A rispondere all’appello di Anlaids Lazio sono stati, fra gli altri, Claudia Gerini, Vittoria Puccini, Margherita Buy, Emma, Alessia Marcuzzi, Giulia Bevilacqua, Michele Bravi, Elena Santarelli, Beatrice Grannò, Ivan Cotroneo, Michela Giraud, Giacomo Ferrara, Rocco Fasano e Cristiano Caccamo.

