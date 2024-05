Laureus Sport For Good Italia lancia una nuova campagna con le campionesse olimpiche Ambra Sabatini e Irma Testa a sostegno dei valori della Fondazione.

Fondazione Laureus Sport for Good Italia presenta la nuova campagna con le campionesse olimpiche Ambra Sabatini e Irma Testa. Attraverso tre videoclip, le protagoniste raccontano il lavoro che la Fondazione svolge quotidianamente nelle periferie delle principali città italiane a supporto dei giovani in difficoltà. Entrambe impegnate nei prossimi Giochi di Parigi 2024, le due atlete condividono un passato che dimostra come lo sport possa cambiare in positivo la vita. E per questo incarnano al meglio i valori promossi da Fondazione Laureus Italia.

“È un onore per me far parte della famiglia Laureus”,ha dichiarato Irma Testa sul palco della Laureus Charity Night 2023. “Quello che fa Laureus con tanti bambini, qualcuno lo ha fatto con me. E se oggi la mia vita è cambiata, è proprio grazie a quell’aiuto: l’aiuto che la famiglia Laureus dà a tanti altri ragazzi e bambini”. Sono tre i video lanciati, con una call-to-action che esorta a compiere un gesto concreto in favore dei giovani in difficoltà.

Foto da Ufficio Stampa

Per sostenere il lavoro sul territorio di Fondazione Laureus Italia, infatti, è sufficiente effettuare una donazione cliccando questo link. Oppure un bonifico bancario intestato a Fondazione Laureus Italia ETS al seguente IBAN: IT56H0306909606100000004105.

In particolare, nella prima clip, Ambra e Irma corrono insieme combattendo idealmente l’una accanto all’altra per affermare i valori che guidano la loro attività sportiva. E insieme entrano nella palestra dell’istituto Comprensivo “Sauro Errico Pascoli”, nel quartiere Secondigliano a Napoli. Dedicata alla memoria del pugile Marvelous Marvin Hagler, la struttura è stata inaugurata da Fondazione Laureus a inizio 2022, per assicurare ai giovani del quartiere un luogo sicuro in cui praticare sport.

“Lo sport è bellezza, ti aiuta e ti porta a vincere. Questo è Laureus” affermano con orgoglio le due campionesse. E parlando direttamente a bambini e bambine che vivono una quotidianità difficile aggiungono: “Ora tocca a loro. La loro gioia è fuori dalle strade, è nelle palestre e negli impianti. Laureus lo sa e aiuta lo sport”.

Chi sono Ambra Sabatini e Irma Testa

Ambra Sabatini, classe 2002, è Campionessa Paralimpica e medaglia d’oro ai Mondiali di atletica paralimpica a Parigi lo scorso anno, dove ha fatto registrare anche il record del mondo nei 100 metri di categoria T63, e alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È stata nominata Ambassador Laureus durante la Laureus Charity Night 2023 lo scorso settembre e ha fin da subito incarnato i valori della Fondazione. “Potevo restare sulla strada, ma non è stato così. Lo sport mi ha ridato la vita, questo è Laureus.” racconta nel nuovo videoclip.

Foto da Ufficio Stampa

Irma Testa, classe 1997, soprannominata la “Butterfly” del ring per la leggiadria dei suoi movimenti, si è aggiudicata la medaglia d’oro nella categoria 57 Kg ai Mondiali femminili di pugilato in India nel 2023. E il primo bronzo nella storia del pugilato femminile italiano ai Giochi di Tokyo 2020. È nata e cresciuta a Torre Annunziata in una realtà difficile, dove a 12 anni ha iniziato a sferrare i primi colpi sul ring.

Passeggiando tra i vicoli in cui è cresciuta, nella clip racconta: “Non è facile crescere qui, potevo rimanere su questi marciapiedi, in mezzo alla strada”. Ma poi l’ingresso in palestra dove si respirano i valori dello sport le ha cambiato la vita perché “Lo sport è vita, questo è Laureus, io sono Laureus”.

Immagini da Ufficio Stampa