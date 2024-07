Sabato 6 luglio Fabi Silvestri Gazzè tornano insieme sul palco per il concerto evento che celebra i dieci anni de ‘Il Padrone della Festa’. Le immagini delle prove e i dettagli.

Ultime prove e poi si va in scena. È tutto pronto ormai al Circo Massimo di Roma per il concerto evento che, a dieci anni dal progetto ‘Il Padrone della Festa’, riporta insieme sul palco Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Lo show celebrativo è, infatti, in programma sabato 6 luglio nell’iconica cornice della Capitale che promette di regalare uno spettacolo nel segno della musica e dell’amicizia.

Per la serata sono stati staccati finora oltre 50.000 biglietti e ad aprire l’evento sono attese tre artiste tra le più interessanti della nuova scena musicale. Si tratta di Anna Castiglia, Emma Nolde e Daniela Pes. L’apertura delle porte, come comunica l’organizzazione, è fissata per le ore 16.00 orario a partire dal quale è attiva anche l’area family, dedicata alle famiglie e ai più piccoli con giochi e laboratori.

E per entrare nello spirito del concerto di Fabi Silvestri Gazzè è disponibile un’edizione speciale in doppio vinile de ‘Il Padrone della Festa’ (Sony Music). Queste le versioni:

Doppio LP vinile oro 180 gr. numerato e autografato dai 3 artisti disponibile in esclusiva sullo Store Sony Music;

Doppio LP vinile arancione trasparente mix nero 180 gr.

Il concerto è prodotto da Francesco Barbaro per OTR Live e organizzato da The Base. Info biglietti su TicketOne e nei punti vendita abituali. Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e treno ufficiale dell’evento, consentirà ai fan di raggiungere il concerto a prezzo scontato, grazie a promozioni dedicate.

Le informazioni dettagliate su biglietteria, parcheggi, mezzi pubblici, si possono leggere a questo link. L’evento è organizzato in sinergia con il Comune di Roma e con l’Assessorato ai grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

Immagini da Ufficio Stampa