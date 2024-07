Nuovo viaggio live per Ed Sheeran che porterà in Europa il suo ‘Mathematics Tour’ nel 2025. Per l’Italia annunciata una sola data a Roma.

C’è anche in Italia, ma solo con una data, nel calendario europeo del Mathematics Tour 2025 di Ed Sheeran. La superstar mondiale ha, infatti, annunciato una nuova leg di concerti nel vecchio continente in calendario da maggio a settembre 2025. Nel Belpaese tanto amato dal cantautore è, almeno per ora, previsto solamente un concerto a Roma il prossimo 14 giugno la cui venue deve ancora essere annunciata.

Ancora una volta Ed Sheeran promette di entusiasmare il suo pubblico regalando live una serie di hit della sua decennale era di album matematici, tra cui il recente ‘-’ (Subtract). Artista da quasi 200 milioni di dischi in tutto il mondo, ha già conquistato Nord America, Sud-Est Asiatico, Emirati Arabi ed Europa con il suo Mathematics Tour da record. E non ha intenzione di fermarsi.

Ed's bringing his Mathematics tour to Europe in 2025! For tickets and general on-sale timings visit https://t.co/W2vnTwszLX 🎉 pic.twitter.com/LO4uzWCSip — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) July 5, 2024

Oltre al nostro paese, nel 2025 Sheeran porterà lo show in Spagna, Francia, Germania, Norvegia, Svizzera, Belgio, Polonia, Svezia e Danimarca. Queste le date confermate:

30 maggio 2025 – Spain, Madrid, Cívitas Metropolitano

06 giugno 2025 – France, Marseille, Orange Vélodrome Stadium

14 giugno 2025 – Italia, Roma T.B.A.

20 giugno 2025 – France, Lille, Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy

29 giugno 2025 – Germany, Stuttgart, MHPArena

05 luglio 2025 – Germany, Hamburg, Volksparkstadion

26 luglio 2025 – Norway, Oslo, Ullevaal Stadion

02 agosto 2025 – Switzerland, Zürich, Stadion Letzigrund

08 agosto 2025 – Belgium, Antwerp, Middenvijver Park

16 agosto 2025 – Poland, Wroclaw, Tarczyński Arena

23 agosto 2025 – Sweden, Stockholm, Strawberry Arena

29 agosto 2025 – Denmark, Copenhagen, Øresundsparken

30 agosto 2025 – Denmark, Copenhagen, Øresundsparken

05 settembre 2025 – Germany, Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena

I fan possono ordinare i biglietti alle ore 9.00 CEST di mercoledì 10 luglio (per la data di Roma dalle ore 9.00 CEST del 12 luglio) sul sito ufficiale a questo link.

Ed Sheeran contro il secondary ticketing

Ancora una volta, Ed e il suo team hanno adottato una posizione rigorosa contro chiunque utilizzi siti di secondary ticketing non ufficiali per impedire che i fan vengano. Gli spettacoli di questo tour utilizzeranno una tecnologia di biglietteria digitale mobile appositamente sviluppata, con salvaguardie per garantire l’acquisto di biglietti autentici. In questo modo, i siti di secondary ticketing non ufficiali e i venditori di biglietti non ufficiali non potranno rivendere i biglietti a prezzi gonfiati e truffare i fan. I fan in possesso di biglietti ufficiali che non possono andare agli spettacoli potranno vendere i loro biglietti ad altri fan al prezzo pagato più una tassa di prenotazione attraverso la piattaforma ufficiale di rivendita del valore nominale da fan a fan nel luogo in cui hanno acquistato i biglietti.

LEGGI ANCHE: — Estate a suon di hit: ecco la playlist con le canzoni del momento

I promotori invitano tutti i clienti a utilizzare solo i siti ufficiali di vendita dei biglietti elencati su Edsheeran.com e ricordano che Viagogo non è un rivenditore ufficiale di biglietti per questo tour.

Come per i precedenti tour di Ed Sheeran, gli organizzatori controlleranno le transazioni di vendita in collaborazione con il team Cyber Crime del National Trading Standards per identificare gli acquisti che violano i termini e le condizioni di vendita dei biglietti di Ed Sheeran. Tutti gli acquisti di biglietti che contravvengono a questi termini e condizioni saranno soggetti a possibili cancellazioni.

Foto da Ufficio Stampa / Kikapress