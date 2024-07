Spotify lancia la playlist dedicata alle canzoni che si candidano diventare la colonna sonora dell’estate 2024. Scopriamole insieme.

Dopo un mese di giugno a dir poco incerto, l’estate pare i primi segni di vitalità facendosi spazio tra i temporali frequenti. Ma il sapore dei mesi più caldi non manca nelle canzoni del momento, destinate ad accompagnarci nelle prossime settimane. Dalle prime release della tarda primavera alle ultime pubblicazioni, la scelta è assai ampia per accontentare tutti gli appassionati. A raccogliere i singoli che si candidano al titolo di hit ci pensa Spotify che ha svelato la playlist con i trend musicali del momento.

Grafica da Ufficio Stampa

Prima nota di merito riguarda la forte presenza femminile: metà delle canzoni presenti nella lista, infatti, include almeno un’artista. In aumento, poi, l’attenzione alle canzoni internazionali, che quest’anno stanno ottenendo grande successo anche in Italia. Tra i più ascoltati i latini Floyyymenor & Cris Mj, Sabrina Carpenter e Billie Eilish, fresca di pubblicazione di uno degli album più ascoltati dell’anno nel mondo.

“Quest’estate mostra una scena musicale italiana quanto mai viva e dinamica”, ha dichiarato Dario Manrique, Editorial Lead Southern Europe di Spotify. “Si alternano artisti nazionali e internazionali; e tornano con forza alcune delle grandi hit del passato. A dimostrazione, ancora una volta, della capacità della musica di attraversare i confini nel tempo e nello spazio”.

Spostandoci in Italia, Annalisa si impone nelle preferenze con due canzoni che stanno scalando le classifiche: Storie Brevi, con Tananai, e Beatrice, con Tedua. Bene anche Olly, molto apprezzato dalla Gen Z, con Devastante e Ho voglia di te, insieme a Emma, entrambe firmate insieme al produttore JVLI.

Non manca, infine, una quota nostalgia dimostrata dal successo di canzoni che si rifanno a hit del passato. È il caso del Pedro, realizzato da Jaxomy e Agatino Romero e cantato da Raffaella Carrà, Bacio di Giuda di AVA con Mida e Villabanks e I don’t wanna wait nata dalla collaborazione tra David Guetta e OneRepublic.

Le canzoni che ascolteremo questa estate

Di seguito (in ordine alfabetico) le canzoni che probabilmente si prenderanno la scena in Italia durante l’estate (contenute in Estate 2024):

E per chi volesse scoprire le canzoni dell’estate a livello globale, è disponibile la playlist Songs of Summer, con tracce che vanno dall’hip hop al latino e molto altro.

Grafiche da Ufficio Stampa