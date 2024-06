Regina del pop mondiale, Taylor Swift farà tappa in Italia (due date a San Siro) con il suo ‘The Eras Tour’. Ora un concorso mette in palio una coppia di biglietti.

C’è grande attesa per la doppietta italiana di Taylor Swift, in arrivo allo Stadio San Siro per due concerti evento già sold out. I fan stanno già fremendo per lo show che ha già conquistato le platee di tutto il mondo, con cui la star è live nel vecchio continente. Proprio in occasione delle date milanesi, Universal Music ha lanciato un concorso dedicato a chi non è riuscito ad aggiudicarsi un ingresso. In palio due biglietti del Taylor Swift | The Eras Tour domenica 14 luglio.

Immagine da Ufficio Stampa

Come? Basta acquistare una copia dell’ultimo album ‘The Tortured Poets Department’ in formato fisico su shop.universalmusic.it dal 28 giugno ed entro le ore 23:59:59 del 4 luglio 2024. Il disco è disponibile sullo store in formato CD con tre esclusive cover inedite. Ciascuna contiene una bonus track acustica diversa tra Down Bad (Acoustic Version), Guilty as Sin? (Acoustic Version) e Daddy I Love Him (Acoustic Version).

Oltre al formato che contiene la traccia bonus The Manuscript, tornano acquistabili anche le versioni alternative del progetto discografico. A ciascuna cover è abbinata una bonus track diversa: The Bolter, The Albatross e The Black Dog.

‘The Tortured Poets Department’, a una settimana dalla pubblicazione, ha totalizzato globalmente oltre un miliardo di stream collezionando numerosi record. A partire da quello di album più streammato in un solo giorno nella storia di Spotify e di primo album nella storia di Spotify con più di 300M stream in un giorno. Taylor Swift è così diventata l’artista più ascoltata in un solo giorno nella storia della piattaforma. Su Apple Music, inoltre, è l’album pop che ha totalizzato più stream nel primo giorno, confermandosi anche su Amazon Music l’album con più stream al debutto.

Immagini da Ufficio Stampa / Kikapress