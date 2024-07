Dal 15 al 21 luglio, Rimini festeggia i 40 anni di Cartoon Club con il meglio della cultura pop, tra mostre, proiezioni e incontri con gli autori. Gli appuntamenti da non perdere.

La città di Rimini si prepara ad accogliere l’edizione numero 40 di Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e del gioco. Proprio per la speciale ricorrenza, il calendario della manifestazione e quanto mai ricco di ospiti e contenuti a partire dalla mostra-mercato Riminicomix, appuntamento fisso per cosplayer da tutto lo Stivale.

Per una settimana – dal 15 al 21 luglio – Piazza Malatesta, Piazzale Fellini, la Biblioteca Gambalunga, la Corte degli Agostiniani e anche la spiaggia diventano il cuore della cultura pop italiana. A firmare la locandina 2024 è il maestri del fumetto Vittorio Giardino a cui è dedicata la mostra Vittorio Giardino, l’eleganza del fumetto (dal 15 luglio al 18 agosto) nella galleria Augeo Art Space. Qui verrà esposta una vasta selezione di tavole originali che raccontano la carriera di uno dei pilastri del noir italiano.

Ma in questo 2024 sono svariati gli anniversari che meritano di essere celebrati. Tra questi il 60° di Mafalda, la bambina ideata dall’argentino Quino a cui sono dedicati oltre duecento pannelli sparsi per Rimini fino al 15 settembre. Inoltre, i bagni dal 101 al 151 ospitano la mostra Mafalda – una bambina dalla parte delle donne, diventando per la prima volta una galleria espositiva a cielo aperto. E il personaggio conquisterà anche ilCastello Malatestiano con un’installazione a grandezza naturale e vignette che prenderanno vita sulle mura durante le serate.

Cartoon Club 2024 non mancherà, poi, di festeggiare è Ken il Guerriero, insieme all’animatore giapponese Junichi Hayama e i 90 anni di Paperino. Spazio anche al mezzo secolo di Hello Kitty, Mazinga e Lupo Alberto con il suo creatore, Silver, special guest. Un altro grande ospite in programma è Simone Massi protagonista della mostra Museo della Città “Luigi Tonini” fino al 28 di luglio, con opere a pastelli a olio.

In linea con il tema centrale di questa edizione, NO WAR: Cinema d’Animazione e Fumetti contro la Guerra, Cartoon Club 2024 propone la mostra In prima linea: fumetti e cartoon contro le guerre esposta alla Sala Mostre Chiesa Sant’Agostino. Le opere esposte vogliono far riflettere sulla natura umana per costruire un mondo migliore.

Eventi e protagonisti di Riminicomix

Cuore dell’evento, come sempre, è la mostra mercato Riminicomix, che dal 18 al 21 luglio animerà il Parco Federico Fellini. Attesissimo l’appuntamento con la Cosplay Convention, che richiamerà i migliori cosplayer per un’esperienza unica. E il programma 2024 comprende anche i concerti di Cristina D’Avena (sabato 21)e Giorgio Vanni (domenica 22). Come da tradizione, inoltre, il festival presenta due albi speciali fumetti:

Il tesoro di Rimini , avventura di Docteur Mystère con il fido Cigale. Scritto da Stefano Fantelli, la storia è un omaggio ad Alfredo Castelli, scomparso lo scorso febbraio.

, avventura di Docteur Mystère con il fido Cigale. Scritto da Stefano Fantelli, la storia è un omaggio ad Alfredo Castelli, scomparso lo scorso febbraio. Litigare è necessario con protagonista Don Camillo nato dalla penna di Giovanni Guareschi. Realizzato da Davide Barzi e Francesco Petronelli, è l’adattamento a fumetti di uno degli episodi della raccolta Mondo Piccolo.

Cover da Ufficio Stampa Cover da Ufficio Stampa

Per gli amanti di video e board game, Riminicomix organizza tornei ufficiali firmati Riot Games, gli autori di diversi videogiochi-kolossal. E chi al digitale preferisce l’analogico troverà gli esperti del gioco in scatola di Play on Tour. Infine, per i più temerari ci sarà l’Xplore Parkour, la più grande community di parkour in Italia con un percorso inedito ad alta intensità.

Immagini da Ufficio Stampa