Chiude nel segno della musica, così come era cominciata, la rassegna estiva “Fantastiche Visioni”: arriva Neri Marcorè con ‘Le mie canzoni altru’

Termina venerdì 2 agosto la rassegna estiva ariccina “Fantastiche Visioni”: 5 date consumate all’ombra dei secolari alberi di Parco Chigi, immerse nella bellezza delle vestigia barocche della cittadina dei Castelli Romani.

Fantastiche Visioni: dopo Guidi, Rossi e Mercadini, chiude Neri Marcorè

Una rassegna giunta alla sua XIV edizione che si è svolta tenendo come filo conduttore la musica, in tutte le sue declinazioni: dall’esordio con Gianluca Guidi e il viaggio nell’affascinante mondo di Frank Sinatra all’adrenalina dei The Black Blues Brothers, il cui spettacolo è partito proprio dai capricci di una radio malfunzionante, fino alla musicalità dell’Orlando Furioso di Roberto Mercadini e all’Operaccia Satirica, anche questa in musica, di Paolo Rossi.

La conclusione del viaggio viene affidata alla chitarra di Neri Marcorè, grande attore, imitatore ed intrattenitore che abbiamo imparato a conoscere al cinema e in TV, anche grazie all’indimenticabile galleria dei suoi personaggi. Marchigiano di Porto Sant’Elpidio, Marcorè ne ha fatta di strada dal suo esordio in Rai nel 1990 nel cast di “Stasera mi Butto”, condotto da Gigi Sabani, e da quando – 4 anni dopo – ha esordito sul grande schermo con “Ladri di Cinema” di Piero Natoli, in concorso al Festival di Venezia.

La grande fama è giunta sul finire degli anni ‘90 grazie alla tv, dove lo ricordiamo in “Pippo Chennedy Show”, seguito da “La posta del Cuore”, o “L’ottavo Nano”, altro show comico cult che farà conoscere al pubblico alcuni dei suoi cavalli di battaglia, fra cui l’imitazione rimasta mitica di Alberto Angela.

Marcorè e “Le mie canzoni altrui”: dove finisce l’imitazione e inizia l’interpretazione?

Il 2 agosto ad Ariccia, Marcorè porterà lo spettacolo “Le mie canzoni altrui”, una sorta di playlist personale condotta con la chitarra acustica alla mano, che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, in due ore di spettacolo condito dall’ironia e dal talento dell’artista. Uno spettacolo di grande generosità, dove Neri Marcorè trova la risposta all’eterna domanda: dove finisce l’imitazione e comincia l’interpretazione? Ed è qui che l’imitatore si mostra capace di far comprendere al pubblico la differenza fra il “calco” di un modello e la capacità di rendere proprie le canzoni altrui.

Oltre a Neri Marcorè voce e chitarra, la band è composta da: Domenico Mariorenzi al piano, chitarra, bouzouki, Beppe Basile alla batteria, Fabrizio Guarino alla chitarra elettrica e Alessandro Patti al basso.

I biglietti, disponibili al costo di 5 euro, possono essere acquistati direttamente al botteghino presso l’ingresso di Parco Chigi (Via dell’Uccelliera, 1 – Ariccia). Non è prevista prevendita, ma è possibile prenotarli chiamando il numero 3283338669 o inviando una mail a preno@arteideaeventieservizi.it.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli spettacoli in programma si terranno lo stesso giorno alla stessa ora presso l’Auditorium M. P. Starquit presso il Liceo James Joyce (Via Alcide De Gasperi, 20 – Ariccia).