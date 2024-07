Il 25 luglio alle ore 21, nella frescura del Parco Chigi, va in scena l’eclettico artista con le sue storie stravaganti

Il 25 luglio alle 21 sarà Paolo Rossi con la sua “Operaccia Satirica – La guerra dei sogni”, a salire sul palco della rassegna estiva Fantastiche Visioni, nella frescura del parco secolare di Villa Chigi ad Ariccia.

L’eclettico artista, che da trent’anni calca la scena dei teatri più importanti d’Italia e che ha saputo rendere rock il teatro stesso, senza mai tradire le sue origini, presenta al pubblico uno spettacolo fatto di storie e di racconti, messi in musica e narrati con il suo inconfondibile stile.

“Le operacce satiriche sono creazioni stravaganti che nascono da diverse ispirazioni: la lettura dei grandi classici letterari che vengono trasformati in buffe composizioni, episodi “rubati“ dalla vita vissuta e dal mio personale repertorio poi rielaborati e trasformati in poesie comiche che, grazie all’accompagnamento musicale, si tramutano in una canzonaccia popolare”, ha spiegato Paolo Rossi.

Rimangono fondamentalmente delle storie, raccontate per combattere “il senso di smarrimento che si prova quando si pensa a come è governato il mondo che viviamo”

“Se si smarrisce la strada, l’unica direzione è perdersi nelle nostre storie… Cantando, ridendo, ballando e ridendo ancora, e sarà proprio così che ci ritroveremo. Ad ogni modo, si ride. Tanto”, promette l’artista.

A chiudere la rassegna, dopo “Operaccia Satirica”, sarà ancora la musica con la chitarra di Neri Marcorè, il 2 agosto, che porta sul palco la sua playslist con “Le mie canzoni altrui”.

I biglietti, disponibili al costo di 5 euro, possono essere acquistati direttamente al botteghino presso l’ingresso di Parco Chigi (Via dell’Uccelliera, 1 – Ariccia). Non è prevista prevendita, ma è possibile prenotarli chiamando il numero 3283338669 o inviando una mail a preno@arteideaeventieservizi.it.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli spettacoli in programma si terranno lo stesso giorno alla stessa ora presso l’Auditorium M. P. Starquit presso il Liceo James Joyce (Via Alcide De Gasperi, 20 – Ariccia).